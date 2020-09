José Carlos Díez: “La gran oportunidad andaluza es aprovechar bien los fondos europeos”

Estamos en una pandemia, pero pasará y Andalucía tiene ante sí grandes oportunidades para ser una región más competitiva e ir convergiendo en renta con otras zonas más ricas de España y de Europa. Este fue uno de los mensajes que transmitió este miércoles el economista José Carlos Díez en el Foro Joly organizado por el Grupo Joly -editor de este diario– con el patrocinio de Caixabank en Málaga. Para dar ese salto, Andalucía, según este experto, debe contar con los fondos europeos, que ya fueron imprescindibles para la realización de autovías, aeropuertos o el AVE y que ahora permitirían dar un segundo empujón en materia, principalmente, tecnológica. “Las infraestructuras básicas ya se hicieron en Andalucía y ahora hay que meter 5G en toda la comunidad, placas fotovoltaicas en todos los colegios, hospitales o centros públicos para generar empleo, big data... La gran oportunidad de Andalucía es aprovechar bien los fondos europeos porque si no lo hace seguirá con menos renta”, indicó Díez ante un aforo de unas 60 personas por las restricciones marcadas por el coronavirus.

Díez –que es profesor de economía de la Universidad de Alcalá, asesor de Naciones Unidas para Latinoamérica y colaborador habitual en varios medios de comunicación, entre otros aspectos– señaló que la clave es “ir hacia una economía diversificada, pero identificando los sectores que tienen una ventaja competitiva”. En este sentido, subrayó que China, por ejemplo, “lanzó un plan en 2015 para ser líder mundial en tecnología en diez sectores y cinco años después ya lo es en siete”. En el caso español y, por ende, andaluz, este economista cree que se puede ser líder en mundial en tecnología turística o en el sector agroalimentario.

Otro aspecto en el que Andalucía tiene una oportunidad especial es en la captación o retención de talento, tanto local como internacional, y la pandemia puede suponer un impulso ya que se ha acelerado el teletrabajo como fórmula laboral. “La oportunidad de traer talento está ahí. Google ha dicho que todos sus trabajadores van a seguir en teletrabajo y los responsables de las administraciones o de los parques tecnológicos andaluces tienen que hablar con ellos para ponerles todas las facilidades y que puedan venir a trabajar aquí”, recalcó. Eso se le ha ocurrido, lógicamente, a todo el mundo y Díez reconoció que “hay más ciudades en el mundo que quieren hacerlo”, aunque también es cierto que no todas pueden presumir del clima existente en Andalucía, de sus infraestructuras o de su calidad de vida. En opinión de este experto, es fundamental “tener un plan, pero hay que ejecutarlo bien e ir rápido y España es un país lento”.

Este experto subraya que las empresas deben ser más digitales y sostenibles para sobrevivir

No obstante, este experto también quiso dejar claro que el talento hay que pagarlo, es decir, que las empresas tienen que abonar buenos salarios para que el andaluz no se aburra con un sueldo bajo continuado y emigre o para que el nacional o extranjero que venga tenga un aliciente extra, al margen del clima o la gastronomía.

Una vez se tenga esa masa crítica, esos nómadas digitales, se pueden dar más pasos. “La clave es que haya ingenieros y tecnólogos españoles, por ejemplo, en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, que puedan hacer productos y exportarlos al resto del mundo porque eso es lo que le falta a la economía española”, dijo Díez, quien pidió al sistema financiero que en lugar de canalizar tanto dinero al sector inmobiliario “una parte debe ir directamente al sector innovador, que es el que va a crear empleo en los próximos 20 o 30 años”.

Díez quiso lanzar un mensaje “optimista” en medio de tanta desolación por el impacto del Covid-19 porque “las oportunidades están ahí”, aunque también advirtió de que nada es fácil y hay que ser “realista” en el sentido de que “o las empresas se adaptan a la digitalización y a la sostenibilidad o van a sufrir mucho”. Un ejemplo está en los hoteles, un sector con el que Díez tiene una especial vinculación al ser consejero de AC Hoteles by Marriot. “Muchos hoteleros pequeños o van con una marca internacional, aunque sea manteniendo la propiedad, o van solos, pero en ese caso tienen que hacerlo con digitalización, con tecnología, con community managers porque el cliente se quiere comunicar digitalmente, es un cambio de mentalidad para el empresario y el que no se adapte morirá”. Díez lamentó que “España es un país muy atrasado en digitalización”.

Díez defiende la retención o atracción del talento, pero hay que pagar buenos salarios

Este economista resaltó la potencialidad de zonas como Málaga, que es “una de las áreas de Europa con más oportunidades de progreso en los próximos 10 ó 15 años” y puso también como ejemplo el hecho de que “el 80% del comercio mundial pasa por la costa de Málaga y de otras provincias andaluzas, por lo que hay que intentar atraer más contenedores a los puertos”.

Díez tranquilizó a los presentes al destacar que “ahora no estamos como en la crisis del ladrillo, donde se hicieron casas que no se iban a vender en sitios que nadie quería, sino que el turismo va a volver, aunque no sepamos cuando, y el 90% de los que han comprado on line durante la pandemia dicen que quieren regresar a las tiendas físicas”. Todo volverá, antes o después, a la normalidad, pero hay que hacer los deberes, tener clara la estrategia y, sobre todo, no desaprovechar las oportunidades, sobre todo, cuando van a venir centenares de millones de euros de fondos europeos.