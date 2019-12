“La situación sanitaria de Málaga no se arregla con un tercer hospital”

José Miguel Carrasco tomará en unas semanas el relevo en la presidencia del Colegio de Enfermería de Málaga. El miércoles se impuso en las urnas por 23 papeletas en unos comicios en los que ejercieron su derecho a voto 685 de los más de 7.000 colegiados convocados. Sustituirá a Juan Antonio Astorga, que ha estado 22 años en el cargo, cinco de ellos con Carrasco como secretario. No es un extraño y por eso habla desde la experiencia, intentando al mismo tiempo alzar la bandera de la modernidad.

–¿Qué diría de la situación general de la sanidad en Málaga?

–Al hilo de uno de los temas más recurrentes, diría que la situación sanitaria no se arregla con un tercer hospital. Es necesario un plan con una mirada más amplia en el que habría que contemplar si los problemas se arreglan con uno, dos o tres hospitales más o modificando el sistema de atención. Lo que está claro es que el edificio en sí no solventa nada.

–¿Cuáles son los objetivos que se plantea para los próximos cinco años al frente de la Presidencia?

–Nos hemos comprometido a través de un decálogo que habla de abanderar cambios científicos, de fomentar la transparencia y la participación, de seguir apostando por la formación e implantar sistemas de gestión avanzados, de buscar respuestas para las necesidades de la profesión y, sobre todo, de independencia. La independencia es parte de la esencia de la profesión enfermera. No queremos tener condicionantes sindicales o políticos ni presiones sociales o de cualquier organización. Ya lo hicimos en la anterior legislatura.

–¿Se considera una continuación de los 22 años del anterior presidente?

–No, me considero únicamente un miembro de la anterior junta que va a aportar su experiencia en una nueva legislatura. Es más, solo yo y una de las vocales nos mantenemos, 12 de los 14 miembros son nuevos.

"El ratio de enfermero-paciente en Málaga es el más bajo de Andalucía”

–Una de las reivindicaciones más sonadas en los últimos años ha sido la relativa al déficit de enfermeros. ¿Qué medidas defendería para atajar este problema?

–El ratio de España respecto a Europa está por debajo de la media. El de Andalucía respecto a España también. Y el de Málaga en comparación con Andalucía. Está demostrado que el ratio incrementa la seguridad de los pacientes y por ello platearía cualquier medida para mejorarlo, bien sea aumentar la contratación o modificar el sistema de atención en atención sanitaria.

–El Brexit está dejando en una situación delicada a muchos enfermeros que emigraron al Reino Unido, ¿se podría aprovechar esta coincidencia para atraerlos?

–En la anterior legislatura ya pusimos en marcha un programa para el retorno que pretendía responder a esta situación. Hay que atender a estos enfermeros que pueden ahora regresar como a cualquier otro colegiado. Tenemos que dar el mismo trato que, por ejemplo, a uno que esté en paro.

–Hay una disparidad manifiesta entre las condiciones laborales del sector público y del privado, ¿cuál es su postura?

–Los enfermeros parece que nos sentimos dependientes del sistema sanitario público. En esta legislatura nos comprometemos con el ámbito privado, un mundo desprotegido en el que no se le presta la suficiente atención a los profesionales. Pensamos en estimular el emprendimiento dentro de la enfermería.

"El panorama de los nuevos titulados hace muy difícil la estabilidad labora y la conciliación"

–¿Cómo ve la situación de la profesión en general?

–Yo me colegié en 1988, llevo 30 años ejerciendo y tengo una plaza fija en el sistema público. Me considero un provilegiado pero cada caso es un mundo diferente. Los nuevos titulados tendrán una situación muy distina a la mía. Ahora sufren la precariedad, la interinidad, contratos que son por pocos días y durante pocas horas. El panorama actual hace muy difícil la estabilidad laboral y , sobre todo, la conciliación.

–Piense en un fallo que pueda achacarle al Colegio.

–Hemos trabajado muy duro para ser un colegio moderno y en la campaña me he dado cuenta de que muchos colegiados desconocen la institución, pese a los esfuerzos. Esto me ha hecho daño pero quiere decir que no lo hemos hecho bien.

–¿No despierta interés?

–Existe un desinterés general hacia las instituciones, echamos de menos la participación, que es escasa.