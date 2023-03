Un joven de 26 años estafa más de 50.000 euros accediendo a las cuentas bancarias y comunicaciones de sus víctimas

A través de falsos contactos y operaciones maliciosas de hackeo informático, un joven de 26 años conseguía acceder a las comunicaciones y cuentas bancarias de sus víctimas; después, manipulaba los datos para obtener beneficios económicos. Empleando este modus operandi, el supuesto responsable, que ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional, logró hacerse con un botín que supera los 50.000 euros.

Fue una ciudadana la que dio la voz de alarma cuando denunció que habían abierto a su nombre hasta cinco cuentas bancarias distintas sin su consentimiento y que habían realizado varias operaciones financieras que no reconocía como propias. A partir de entonces, comenzó la investigación policial.

Fruto de las gestiones practicas, los agentes localizaron varias empresas -algunas de ellas ubicadas en el extranjero- afectadas por fraude en el que supuestamente los supuestos responsables habrían empleado el mismo método: "mann in the middle" ("la persona de en medio"). Este ocurre cuando un cibercriminal accede de forma maliciosa a los datos de facturas pendientes de cobro de las compañías, cambiando la numeración de la cuenta bancaria para desviar los cobros a otras manejadas por el entramado, por lo que tanto los intervinientes en el proceso como las víctimas no son conscientes del fraude hasta el final del proceso.

El objetivo final de los autores suele ser obtener datos personales de los perjudicados con los que poder abrir una cuenta o bien, tras contactar de forma fraudulenta con los mismos, modificar el número de la cuenta bancaria a una controlada por la organización con el fin de convertirse en receptores de las transferencias y pagos recibidos.

Finalmente, la operación -denominada como Mula- culminó con la identificación y detención en Málaga del presunto responsable de varios delitos de estafa y falsedad documental. En el registro practicado en su domicilio, los agentes intervinieron tarjetas de crédito, tarjetas prepago de móvil, teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles, así como documentación y pasaportes falsos.

Mientras el arrestado ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, desde la Comisaría Provincial de Málaga informan de que la investigación aún continúa abierta hasta que se efectúe el total esclarecimiento de los hechos.