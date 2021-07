Los jóvenes de Málaga se contagian ahora 15 veces más que los mayores de 65 años

Políticos y sanitarios no paran de hacer apelaciones a la responsabilidad de los jóvenes para evitar la propagación del virus y que no contraigan el Covid 19. Esos llamamientos no son casuales. Los jóvenes de 15 a 29 años registran, con diferencia, la tasa más elevada de contagios de todos los grupos de edad. Una tendencia que se da tanto en Málaga y como en Andalucía. En esta provincia, la incidencia en ese tramo de edad es 15 veces más que la que se registra entre los mayores de 65 años.

Por fortuna, ese incremento de los positivos entre los jóvenes apenas se traduce en hospitalizaciones. Tampoco en fallecimientos, dado que la tasa de mortalidad es, aún en la situación actual, abrumadoramente inferior entre las personas de 15 a 29 años. Exactamete 358 veces menos que la que registran los mayores de 65. En síntesis, se contagian muchos jóvenes, pero se hospitalizan muy pocos y mueren muchísimos menos.

Al principio de la pandemia, el virus se cebaba despiadamente con los mayores. Tanto en contagios como en muertes. Entonces, la incidencia entre los jóvenes era residual. Pero la vacunación de las personas de más edad y el mayor contacto social entre la población juvenil tras la relajación de las restricciones y la llegada del verano ha cambiado el perfil epidemiológico.

El grupo de 15 a 29 tiene una tasa de 984,6 casos por 100.000 habitantes. Es quince veces más que la de los mayores de 65, que se sitúa en 65,1. De media, a nivel provincial la incidencia está en 319,0. Entre el grupo de 0 a 14 años es de 161,1, de 30 a 44 de 397,3, de 45 a 64 133,4, de 65 a 84 de 69,6 y de más de 85 es de 60,6.

Que los jóvenes son los que más se contagian no es nuevo. Es una tendencia que ya lleva varios meses. Ya eran los que más contraían el virus cuando empezó la pasada primavera. Por ejemplo a finales de abril la tasa entre las personas de 15 a 29 años rondaba los 200 casos por 100.000 habitantes cuando entre los mayores de 65 oscilaba en torno a los 70. Es decir que la incidencia en ese tramo juvenil se ha quintuplicado en los últimos tres meses, dado que ahora está en 984,6.

Pero los sanitarios aseguran que estos pacientes, a diferencia de los de edades avanzadas, sufren por lo general el virus de forma asintomática o leve, sin precisar hospitalización.

Las altas tasas de contagios entre los jóvenes contrasta con su baja mortalidad. La media provincial en este item es de 99,6 casos por 100.000 habitantes. Pero es un indicador que avanza a medida que aumenta la edad. Entre los niños de hasta 14 años la mortalidad es de 0,4 fallecidos por 100.000 habitantes, en el grupo de 15 a 29 es de 2,6 y en el de 30 a 44 es de 2,9. A partir de esa edad, se eleva bastante en cada tramo. De 45 a 64 años es de 41,0, de 65 a 84 es de 351,8 y de más de 85 es de 1.511,7.

Por sexos, entre los jóvenes de 15 a 29 años se contagian algo más las mujeres –que tienen una tasa de positivos de 1.077,1– que los varones –cuya incidencia es de 894,7–. En cuanto a la mortalidad, en este grupo juvenil, también es ligeramente más elevada entre las chicas.