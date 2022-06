Jóvenes y adultos se vacunan más ahora contra otras patologías que antes del Covid

La pandemia ha tenido un efecto colateral positivo en salud pública para el control de otras patologías contagiosas:ahora los adolescentes y los adultos se vacunan más que antes contra el papiloma, la meningitis, la gripe y el neumococo. Por convencimiento –tras la inoculación anticovid– de que la inmunización funciona o por temor a una coincidencia de esta enfermedad con otras, lo cierto es que la vacunación se ha incrementado más de 20 puntos entre ambos grupos, que eran los que tenían las coberturas más bajas.

Los niños tienen una cobertura del calendario infantil que ronda el 98%. Ese es el porcentaje de menores que reciben las vacunas marcadas en el calendario gratuito del SAS y que los protege de una quincena de enfermedades infecciosas. Pero a medida que aumenta la edad, baja la proporción de vacunados.No obstante, durante la pandemia se han elevado esos porcentajes. Según precisa el director del Plan Estratégico de Vacunaciones en Andalucía (Andavac), David Moreno, la proporción de adolescentes vacunados contra la meningitis y el papiloma (esta última sólo para las jóvenes) era del 70% antes del Covid y ahora ronda el 90%.

Un incremento que también se aprecia en edades adultas en la inmunización contra la gripe y el neumococo, que estaba en torno al 50% antes de esta crisis epidemiológica y que ahora asciende al 75%. Moreno señala que, aunque puede haber varios factores que influyan, “probablemente es un efecto colateral positivo” de la vacunación anticovid. “La mayoría de las personas se han vacunado contra el Covid y han visto que no pasa nada, que las vacunas funcionan y han cogido confianza”, dice.

Entre los niños, la cobertura ronda el 98%. El 2% restante puede deberse a padres antivacunas, pero también a problemas de alergia o contraindicaciones del fármaco en casos concretos. “Ese porcentaje ya es el techo a que cualquier población puede soñar; es de las más altas del mundo”, dice el director de Andavac. Destaca que pese al confinamiento y a las restricciones a la movilidad, cuando casi no se podía ir a los centros de salud, la proporción se mantuvo. “No bajó”, lo que tacha de éxito.

De las enfermedades infecciosas, sólo la viruela está erradicada. La poliomielitis todavía circula, aunque los casos son aislados en ciertos países de Asia y África.

Pero muchas otras enfermedades contagiosas –como el sarampión, la rubéola o la varicela, entre otras, contra las que se inocula en el calendario vacunal infantil– no terminan de erradicarse y de no ser por esta inmunización provocarían numerosos casos. “Gracias a la vacunación están muy controladas”, indica Moreno.

Pero recuerda que si las personas no estuvieran vacunadas, un caso provocaría “brotes grandísimos” por su alta transmisibilidad. Precisa que gracias a esa inmunización, en los últimos cinco años en Málaga no ha habido ningún positivo por rubéola y apenas un par de casos al año de sarampión. Además, matiza que algunos de estos cuadros son de extranjeros que no están vacunados. De modo que el calendario vacunal pediátrico del SAS consigue que patologías infecciosas –muchas típicas de la infancia y que casi todos los mayores de 50 han pasado– prácticamente ya ni se vean.

El calendario vacunal infantil ha ido incorporando mejoras. Las últimas, contra la meningitis. Hace casi dos décadas sumó la inmunización contra el meningococo C. Porque entones era el que más circulaba en España. En 2020, la cambió por una vacuna tetravalente que protege contra la variante C y también contra las A, W e Y. Estas cepas empezaron por el norte de Europa y el Reino Unido, pero con la movilidad, ya también son habituales en territorio español. La incorporación más reciente es la vacuna de la meningitis B, que se comenzó a poner de forma gratuita a finales de diciembre de 2021.

Pediatras y ginecólogos piden que la del papiloma –que se pone a las niñas a los 12 años– se amplíe a varones. El Ministerio de Sanidad lo estudia. La Junta de Andalucía aún no ha tomado una decisión, pero es una propuesta que el PP incluye en su programa electoral. Los especialistas en Pediatría llevan una década pidiendo también la inclusión de la inmunización contra el rotavirus, que causa diarrea y vómitos. La Junta aún no la asume, pero el PPcompromete la incorporación en su programa.

La varicela cae desde que se vacuna a edades tempranas

La vacuna contra la varicela se ponía a los 12 años. Durante años, los pediatras clamaron porque se adelantara a edades más tempranas. A los 12, ya casi todos los niños la habían pasado. Finalmente, esta inoculación se anticipó con dos dosis; una a los 15 meses y otra de recuerdo a los tres años.

Los datos confirman que los especialistas estaban acertados al reclamar aquella anticipación de la edad. Mientras que cuando se vacunaba a los 12 años solía haber unos 5.000 casos anuales registrados en la provincia de Málaga; ahora, con la nueva pauta a los 15 meses, rondan los 300, según los últimos datos correspondientes al año 2021. “El efecto de la anticipación vacunal ha sido clarísimo”, concluye el director del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía.

Campaña contra el papiloma y la meningitis

Hay dos patologías contagiosas en las que hay cierto margen de mejora en el nivel de cobertura vacunal: el papiloma y la meningitis. La primera porque era la vacuna con menor adhesión. No obstante, durante la pandemia se ha incrementado la proporción de inmunizadas (De momento sólo es para las adolescentes). El calendario fija los 12 años para la inoculación. Pero entre esa edad y los 18 años, si no están vacunadas, pueden hacerlo porque se mantiene la gratuidad en esa franja de edad. Para ello, deben consultar en su centro de salud.

Lo mismo ocurre con la vacuna de la meningitis. Dado que hay niños que sólo están inmunizados contra la variante C y que luego se ha incorporado un fármaco tetravalente más completo contra las variantes AWYC y otra contra la cepa B, entre los 12 y los 20 años, deben consultar con su centro de salud. Los pasados 31 de mayo y 1 de junio, el SAS desplegó una unidad móvil en la Universidad de Málaga precisamente para captar jóvenes que pudieran tener incompletas ambas vacunas.