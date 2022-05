Juan Espadas: “Moreno Bonilla ha rechazado un debate cara a cara porque no ha sabido gestionar los presupuestos”

Apretaba el sol y los termómetros rozaban los 30º en las escaleras de la Alcazaba que desembocan en calle Alcazabilla. Los grupos de turistas se mezclaban con estudiantes que habían salido de excursión. Entre este trasiego de abundante gente, el candidato del Partido Socialista a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha presentando esta mañana su campaña en Málaga para las próximas elecciones.

Acompañado por los representantes del grupo parlamentario en la provincia, Espadas ha calificado de ineficaz la distribución de los fondos públicos por parte del actual gobierno regional del Partido Popular. “Moreno Bonilla no ha sabido gestionar ni los presupuestos de Andalucía ni las transferencias que le han llegado desde el gobierno central, por eso creo que ha rechazado el debate cara a cara que le hemos propuesto desde este grupo”, ha declarado el candidato.

El compromiso de PSOE con la ciudad, si sale victorioso en las urnas, pasa por varios puntos clave. En primer lugar, Espadas ha hecho alusión al proyecto de la Expo 2027. “En términos de inversión, esta es la gran apuesta”. Respecto a la gran exposición ha hecho hincapié en que se desarrollaría para que “todas las inversiones se queden para siempre en la ciudad”. De esta forma, ha enlazado con la construcción de empleo joven, “una asignatura suspensa en Málaga”. “Para estas elecciones hay 350.000 nuevos votantes que esperan tener derecho a una primera oportunidad laboral. Los socialistas nos vamos a centrar en el empleo y el emprendimiento”.

En la línea de estas promesas de desarrollo económico, Juan Espadas se ha comprometido a la mejora de la conexión con Andalucía TechParck (PTA) y el área metropolitana, así como la puesta en marcha de un plan para los servicios de transporte públicos interurbanos. “Las grandes ciudades están apostando por vehículos que circulen por el centro que están a medio camino entre el autobús y el tranvía, y Málaga no va a ser una excepción”. “Hoy en día, la provincia necesita invertir en movilidad sostenible no contaminante para transportar a un gran volumen de personas sin una amplia inversión. Estas soluciones pasan por los fondos Next Generation y sus resultados se pueden ver en poco tiempo”.

“El gobierno socialista se compromete a que te atienda tu médico en la sanidad pública. No puede ser que pasen diez días para concretar una cita médica y que se estén citando a los pacientes para las analíticas con un mes de retraso”. Según el representante del partido, la candidatura socialista incluye la sanidad como otro de los aspectos en los que invertir fondos y esfuerzos “para solventar el panorama que ha dejado el gobierno de Moreno Bonilla”.

Durante su visita, Espadas ha estado acompañado de Daniel Pérez, secretario general del PSOE en Málaga, el cual ha hecho alusión a la gestión del río Guadalmedina y a las obras del metro: “El balance que debe hacer el actual gobierno de la Junta en Málaga es igual a 0, no han hecho nada”. Josele Aguilar, número uno por Málaga, también ha estado presente en este acto de campaña, junto con la número dos, Isabel Aguilera. Esta ha centrado la propuesta de los socialistas en Málaga en tres ideas: sanidad, construcción de viviendas VPO y empleo joven.

Tras esta cita con Málaga, Juan Espadas continuará con su ruta de precampaña por todos las provincias andaluzas. “Espero que sea una campaña limpia, respetuosa en la que haya propuestas y soluciones encima de la mesa”, ha reflexionado el candidato cuyo futuro electoral se conocerá con certeza el próximo 19 de junio.