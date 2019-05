La jueza deniega el careo entre el dueño de la finca de Totalán y el padre de Julen

El padre de Julen admitió no obstante que cuando ya estaban en la finca cogiendo leña para el fuego con el que iban a cocinar, Serrano le advirtió de que había varios pozos pero le dijo que estaban bien tapados y ello le tranquilizó.

Además del careo con el padre de Julen, también solicitó otro con el empresario que ejecutó el pozo y que aseguró ante la jueza instructora que cerró la prospección con una piedra y tierra. La defensa del dueño del terreno quiere que se investigue todas las contradicciones que han podido incurrir, a su entender, tanto el padre del menor como el pocero durante sus declaraciones ante la Guardia Civil el día que ocurrieron los hechos y posteriormente ante la instructora y que perjudican a su cliente.

Un tercer careo que pidió es entre el pocero y su ayudante "en aras de esclarecer ciertos interrogantes", según el escrito. La defensa del dueño del terreno presentó también la semana pasada un segundo escrito en el que pide la madre de Julen no pueda seguir en calidad de coacusadora particular, ya que durante su declaración ante la instructora dijo: "Yo no quiero nada en contra de nadie" porque "mi hijo vale más".