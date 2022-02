Un jugador demanda al club Tiro Pichón por un golpe con un poste que le dejó graves secuelas en Málaga

La próxima semana tendrá lugar el juicio de Santiago Cristo Moreno Palacios, un jugador de fútbol del Atlético Fuengirola Club de Fútbol que sufre graves secuelas físicas y psíquicas tras golpearse con un póster de hierro situado en un encuentro celebrado en el campo del club deportivo Tiro Pichón. El accidente ocurrió en 2015, cuando Santiago tenía 34 años y se dedicaba al fútbol de forma semiprofesional. Ante tales hechos, su abogado ha planteado una demanda que asciende a los 180.000 euros por daños y perjuicios.

Durante el partido que se disputó el 11 de octubre de dicho año, un empujón de un rival provocó que Santiago se golpeara bruscamente la cabeza con una valla que sostenía un bloque de hierro situado en las inmediaciones del campo. Según el abogado del jugador, José Ignacio Francés, la estructura no cumplía la normativa federativa y debía situarse a una distancia mayor de la línea de banda. "Las normas indican que debe haber una separación de metro y medio cuya superficie sea similar a la del terreno de juego y esto no se cumplía", indica Santiago. Según el abogado y el propio jugador, Santiago perdió durante dos años la movilidad en el torso inferior del cuerpo por la lesión medular producida.

Actualmente, las instalaciones se encuentran en el mismo estado que cuando ocurrió el accidente. El campo de fútbol se encuentra bajo la propiedad del Ayuntamiento, el cual presta servicios arrendatarios al club de fútbol. Desde el Tiro Pichón declaran que han mostrado una actitud colaborativa constante con el afectado pero que no entra en sus responsabilidades la mejora de las instalaciones. "Tenemos que pedir permiso al Consistorio para efectuar cualquier reparación", indica el presidente, Juan Oñate, quien aclara que no han planteado ninguna reforma para eliminar este póster. “Sentimos el accidente, hemos puesto la demanda en mano de nuestro seguro, quien se hará cargo de abonar la cantidad demandada si así se estima”, declara Oñate, el cual asegura que no ha ocurrido ningún accidente similar tras el suceso.

Santiago trabaja como ahora limpiador y se le ha concedido un 35% de discapacidad. “Mi vida ha cambiado totalmente y el peor daño es el psicológico”, indica el ex futbolista quien se encuentra bajo un tratamiento psiquiátrico para controlar la ansiedad provocada por los hechos. A pesar de que haya recuperado la capacidad de andar tras varios años de rehabilitación, tuvo que volver a aprender a realizar las tareas básicas como orinar o comer. Respecto al estado del campo, declara que no es un problema aislado en este club y que es alarmante que no se haya impuesto una solución. “Entiendo que una reforma es costosa, pero podrían instalar protecciones para que no vuelva a ocurrir semejante hecho. Son accidentes que ocurren una vez cada cierto tiempo, pero la mayoría de campos de fútbol no cumplen con la normativa y deberían revisarse periódicamente”, concluye.