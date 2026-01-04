La Junta envía un segundo aviso durante la alerta roja por la crecida de los ríos en Málaga

Alerta roja en Málaga. La Junta de Andalucía ha mandado un segundo aviso Es-Alert a todos los móviles de 27 municipios de la provincia. Esta se debe a la crecida de los ríos y como recordatorio, indican desde la Cosejería de Presidencia y Emergencias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado al nivel máximo el aviso por fuertes lluvias en la Costa del Sol Occidental, donde se incluye lal capital, y el Valle del Guadalhorce, donde el temporal provocado por la borrasca Francis descarga con intensidad desde anoche. Desde las 14 horas de este mediodía y hasta la media noche la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo, el más alto. Fue a mediodía cuando mandó el primero de los avisos a todos los teléfonos.

Aemet prevé una precipitación acumulada en 12 horas de 120 litros por metro cuadrado. El Guadalhorce no ha sido el unico río que se ha desbordado, río Grande también se ha salido de su cauce. Cártama ya ha desalojado a una treintena de familias de la Estación, de las que 16 han sido reubicadas a un polideportivo adaptado para ello. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha indicado en la tarde de este domingo que, si bien, la situación está controlada, hay que seguir extremando la precaución.

Las crecidas de los ríos que se siguen produciendo pueden seguir provocando emergencias. El Gualdahorce, el Grande y el Turón siguen mostrando una tendencia ascendente en sus cauces. En la barriada de Campanillas, en la capital, se han acosejado los desalojos en las Santa Agueda y Santa Catalina, por la posibilidad de inundaciones.

La Subdelegación del Gobierno en Málaga, por medio de Javier Salas, el subdelegado, ha puesto a la Unidad Militar de Emergencias (UME) a disposición durante la noche, por si fuese necesario ante la complicación de la situación. La borrasca Francis, a su paso por la provincia, ha dejado acumulados por encima de los 100 litros el metro cuadrado en distintos puntos en las últimas 12 horas, llegando a superarse los 170 litros en el río Grande, según datos de Hidrosur.

La Junta de Andalucía mantiene activa desde esta mañana la fase 1 de emergencia en las comarcas de Guadalhorce y Costa del Sol. Esto quiere decir que hay riesgo de inundaciones y otras incidencias, pero que son controlables mediante los medios propios de la administración andaluza.