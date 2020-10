La Junta tomará medidas restrictivas en Sierra de Yeguas por el Covid-19

Sierra de Yeguas puede ser la primera localidad en la provincia de Málaga que sea confinada o que tenga unas medidas restrictivas más drásticas para evitar la propagación del coronavirus en esta segunda ola de la enfermedad.

El delegado territorial de Salud, Carlos Bautista, ha confirmado este miércoles que la Comisión Territorial Malagueña de Alerta de Alto Impacto envió ayer un informe a la comisión andaluza "diciéndole que hay que tomar una serie de medidas y se tomarán cuando nos contesten".

Bautista ha lamentado que la tasa acumulada de contagios por cada 100.000 habitantes en esta localidad "es muy alta", por encima de los 2.000 casos, y ha precisado que, a diferencia de otros municipios como Cuevas de San Marcos, donde esa tasa también está disparada, en el caso de Sierra de Yeguas el problema es que los contagios están repartidos por toda la localidad y no en puntos concretos.

"El problema de Cuevas de San Marcos es que su tasa acumulada es muy alta pero la incidencia de coronavirus en la población es solo un valor. Hay que tener en mente otros. En Cuevas de San Marcos el 95% de los casos positivos han sido en una residencia de mayores. No necesita un testeo masivo a toda la población, sino que se siga haciendo el trabajo en las residencias, sectorizar los positivos, los negativos y los sospechosos", ha comentado el delegado de Salud, quien ha insistido en que "no solo se valora la tasa sino cómo se distribuye. El propio presidente de la Junta ha dicho en varias ocasiones que no se descarta confinar un barrio de una ciudad".