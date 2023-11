El jurado declara culpables a los acusados del crimen de Lucía Garrido 15 años después

Asimismo, introdujo una calificación alternativa en la que se mantiene el relato de hechos, aunque con el matiz de que la ayuda prestada por la que fuera pareja sentimental de la víctima mortal "facilitó considerablemente la ejecución del delito, pero sin llegar a ser imprescindible", ya que -ha explicado- que los presuntos responsables podrían haber tenido otras fuentes de información sobre las rutinas de la víctima y podrían haber accedido "fácilmente" al interior del recinto saltando la valla que lo circunda. En caso de que se hubieran topado con perros de vigilancia, "estaban capacitados para eliminarlos o mantenerlos a raya mientras esperaban la llegada de Lucía".

En este contexto, mantiene la acusación de los mismo delitos para ambos procesados -así como las circunstancias agravantes y atenuantes-, además de la solicitud de pena para el supuesto autor material del crimen. Si bien, rebaja la de la expareja, acusado en esta calificación de "cómplice", a 19 años de prisión e inhabilitación.

En cualquier caso, para el fiscal quedó probado que se está juzgando a individuos "fríos", "peligrosos" y "que no mostraron ningún signo de arrepentimiento", por lo que consideró que "no merecen ninguna medida de gracia". Asimismo, ha defendido que su manera de actuar en el crimen fue con "alevosía" y "cobardía", pues la víctima mortal no habría podido defenderse. Y es que su hipótesis principal es que actuaron dos personas: "Mientras uno la sujetaba otro la golpeaba". De hecho, las muestras de ADN de una llave encontrada en la escena del crimen -elemento clave durante el juicio- identificó dos perfiles genéticos, aunque finalmente solo se pudo contrastar uno, el del acusado como autor material de la muerte de Lucía.

En este sentido, el Ministerio Público que los forenses descartaron el móvil sexual y el del robo, además aseguró que los presuntos responsables del crimen no tenían relación con la víctima ya que "Lucía no tenía enemigos, era una persona inofensiva". Por ello, apuntó que "actuaron como sicarios", siendo su estímulo "la obtención de una ganancia económica".

Ante todo, el fiscal definió a Lucía como una víctima de violencia de género y así lo confirmó -siempre según su exposición- la declaración de su amiga noruega y su hija, que tenía 12 años cuando ocurrieron los hechos. Además, aseguró que el Ministerio Público "siempre ha tenido la convicción de que su expareja fue uno de los que ordenó su muerte". Aunque este último extremo no ha quedado acreditado durante el juicio, ha pedido a los miembros del tribunal popular que cuando voten "aprueben como hecho desfavorable que el acusado, por razones personales, deseaba vehementemente la muerte de Lucía Garrido".

No es la primera vez que un tribunal popular dirime la responsabilidad de los procesados en el crimen. En septiembre de 2019, la Fiscalía ya solicitó 23 años y medio de prisión para cada uno. Junto a ellos, dos guardias civiles también estaban acusados, pues se tenía sospechas de que pudieran estar vinculados en negocios ilícitos con el exmarido de Lucía. El jurado absolvió a los cuatro.