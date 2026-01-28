El Kanka lleva 'La Calma' a su nuevo álbum: "Todo lo que hago tiene un sello malagueño"

El Kanka (Juan Gómez Canca), artista malagueño con más de 20 años de trayectoria en la música, no ha querido dejar pasar el inicio del año para traer La Calma. El próximo 6 de febrero, su séptimo álbum verá la luz al completo, tras revelar tres primeras canciones: La Calma (que le da nombre); La Apuesta; o Pensando en ti. Todas, en una muestra de diez composiciones donde se realza el amor, la amistad o la cotidianidad. Así como, su deseo de una sociedad "más sosegada" y consciente, siempre mirando a su ciudad natal, que lleva "como sello" en toda su obra, y lo verá en directo hasta en seis ocasiones en el Teatro Cervantes este junio.

Pregunta. Se aproxima el lanzamiento de su disco. Ya hay tres temas de La Calma, entre ellos, el single que le da nombre, háblenos de esta "reivindicación del sosiego".

Respuesta.A mí me parece más que necesaria con la que está cayendo en el mundo y lo polarizados y crispados que estamos en esta época. No tenía una pretensión, pero en este caso quería hacer una canción al menos deseando cosas, un mundo mejor. La canción va diciendo: "Ojalá que la suerte te ayude, que no mal compren tus manos, etc.". Sin estar buscando la calma al principio, me salió un estribillo que se repite y es un deseo muy importante a nivel personal y social, por eso ha amonedado un poco el sentido de todo el disco.

P.Mirando los versos de la misma canción, llama la atención el que dice "ojalá nos dé por cuidarnos". ¿Qué quiere decir con ello?

R.Ahora mismo en cualquier red social sale un montón de gente diciendo lo que tienes que hacer. Ya sea levantarte a las cinco de la mañana y beberte un vaso de agua con sal, o lo que haces mal por no entrenar fuerza a las seis de la tarde con un gallo cantando al lado. Parece que cuando no estás haciendo todo eso eres como una persona inferior, peor. Cuidarse, a veces, también es quedar con los amigos y tomarse una cervecita, dedicarle tiempo a la gente que quieres. Hay un montón de maneras de cuidarse. Estamos un poco en una especie de obsesión de intentar esquivar a la muerte lo máximo posible, cuando es prácticamente la única cosa que no podemos esquivar.

P.Incluso en esta canción, menciona además el cuidado a la naturaleza en el mismo deseo: "Ojalá nos dure esta tierra". ¿Somos conscientes de su valor?

R.Estoy muy preocupado con el tema del cambio climático. Si lees algo respaldado por la comunidad científica, en su grandísima mayoría, se están viendo cambios y como sigamos así, maltratando a la Tierra, muy probablemente va a durar bastante menos. No sé si voy a soportar ya más calor en Madrid a los 80 años y, por supuesto, en las generaciones que vienen, hay una preocupación incluso en los niños. Desde la clase política y desde las grandes empresas creo que se desoye algo que viene pasando desde hace un montón de años. Ojalá que nos dure esta tierra, que hagamos cosas más sostenibles.

P.En cuanto a sus otros dos temas de este disco (La apuesta y Pensando en ti), se detecta un toque muy romántico. ¿De dónde viene esta fascinación por lo romántico?

R.No sé si tengo una fascinación por lo romántico, en ese sentido tampoco soy un autor que dedica el 80 o el 90% de sus canciones al amor, como creo que suele pasar. La mayoría de las canciones que hay son de amor y lo entiendo, porque es un sentimiento muy potente. Es una de las poquitas cosas que hacen que esta vida tan absurda tenga sentido. Yo le canto, aunque creo que no en un porcentaje tan alto. Sí me pasa una cosa fascinante y que no es premeditada, pero en todos mis discos hay cuatro canciones de amor, siempre. Intento que tengan una perspectiva personal. Sobre todo, porque la grandísima mayoría de las canciones de amor caen en una serie de lugares comunes a nivel artístico, pero también a nivel humano, y me parece muy pobre. Con lo rico que hay en ese sentimiento, estoy convencido de que no hay dos personas en el mundo que se quieran exactamente igual. Pretendo un poco de universalidad, pero hay un montón de cosas que yo no se las podría escribir a otra persona que no sea a la que se la he escrito, y eso me gusta.

P.Entiendo que se refiere a escribir con una total sinceridad, ¿no?

R.Es una cosa que he descubierto con el paso del tiempo. Al principio, más en el primer disco, cuando me ponía a componer estaba más preocupado de lo efectista, de que los versos fueran bonitos, ingeniosos. Sin embargo, según he ido avanzando y evolucionando de forma orgánica, he descubierto el valor de la sinceridad. Ahora es más importante que se intuya una honestidad en lo que es lo que estoy diciendo, más que el hecho de que cada verso sea superingenioso, supersofisticado. No quiere decir que al inicio no hubiera honestidad ni que ahora no intente que los versos suenen bien, pero sí que creo en integrar la honestidad. Me gusta cuando lo noto en un artista y es como me gustaría que se me viera a mí.

P.Puede que sea la forma, quizá, de llegar más directamente a quien le escucha, desde esa autenticidad. ¿Está de acuerdo?

R.Estoy totalmente de acuerdo. Lo he dicho muchas veces, es superinteresante que escriba canciones que me salen, me apetecen o sobre cosas que siento y que muchísima gente me diga que se identifica, además personas muy distintas a mí. Que una señora de 80 años de Ciudad de México se identifique me fascina. Somos dos personas muy alejadas, al final muy parecidas y es una reflexión muy bonita. Las cosas que queremos y nos dan miedo son muy parecidas.

P.En cuanto al disco, aunque quedan muchas canciones por revelar. ¿Quiere dar alguna píldora de a quién va dirigido, de si es a alguien en concreto o a varias personas?

R.Las canciones románticas son todas para mi pareja con la que llevo ya cinco años. Se nota y creo que es lo guay. Hablan de una relación que ha evolucionado. No se suele hablar mucho de la parte más sosegada, de construir, más familiar, más cotidiana. Normalmente, se trata el enamoramiento, de la pasión inicial y de cuando estás descubriéndolo todo; o del desamor. En la parte del medio hay un montón de matices que pueden ser inspiradores. En La apuesta se intuye bastante eso. Por otro lado, también hay una canción que habla de la amistad. Soy muy amiguero y conservo amigos de hace muchísimos años. Es bonito ir creciendo e irse viendo los cambios, evolucionar juntos. Además, hay otros temas que hablan de sensaciones y reflexiones o tonterías mías también, eso no hay que perderlo.

P.Parte de esa inspiración imagino que tiene mucho también de lugares, no sé si Málaga, en concreto, entra en ella.

R.No creo que pueda escribir desde otro sitio que no sea malagueño. Mira que llevo años fuera, pero se me nota un montón que soy del sur. No solo es el acento, sino la forma de expresarme y de encarar la vida, de vivir las relaciones. Soy de Málaga y no lo puedo evitar, aunque tampoco querría, es lo mejor que hay. Yo he nacido, he sido niño y he vivido allí hasta los 23-24 años. Sigo conservando a mi amigo Carlitos, mi familia, mi hermana, mi sobrino. De cualquier cosa que hable: amor, amistad, reivindicaciones sociales, todo, al final tiene un sello malagueño porque tengo ahí la raíz.

P.En un futuro, ¿Se quedará por Madrid o volverá a vivir a Málaga?

R.En un futuro inmediato no, tengo aquí mi vida construida. Madrid me gusta también. Pero no descarto venirme para cuando vaya a jubilarme o prejubilarme y no tenga tantos conciertos. Una parte de mí sueña un poco con eso.

P.En la misma línea de su inspiración, ¿hay algún detalle más que quiera revelar de su proceso de creación/composición?

R.No soy una persona que reflexione muchísimo sobre eso. Me gusta mantener algo de la magia que supone la creación. Normalmente, hablo de cosas que me tocan en algún sitio o quizás sobre algo que me cuente un amigo y lo vea "cancionable". He ido cogiendo oficio, trabajando también con los recursos aprendidos. Cuando estoy un poco falto de inspiración, me planteo ¿Qué es lo que me está rallando a mí ahora mismo? Puede ser estar enamorado, o estar pensando en la amistad o la ansiedad, por ejemplo.

P.Con siete álbumes sobre la mesa y tantos años de bagaje, ¿cómo diría que es su relación con la música?

R.Es de amor absoluto, no me imagino mi vida sin la música. Me ayudó muchísimo cuando la descubrí, y vi en mí cualidades para manejar un instrumento. Fue un poco mi salvación, porque yo era un chaval supertímido, con bastantes neuras y eso me ayudó mucho a conectarme conmigo mismo y con los demás también. Encima la he hecho mi profesión y vivo gracias a las canciones que se me ocurren y al ir cantándolas por ahí, no todo el mundo consigue dedicarse a esto. Si no fuera mi sustento estaría igualmente conectado a la música. Estoy pensando en expresarme, en vivir el proceso, que si bien, a veces, comporta algo de sufrimiento, en general para mí es agradable. Sigo todavía componiendo como cuando tenía 20 años y hacía canciones para mi amigo o para mí.

P.¿Entonces empezó a dedicarse más a los 20 años o ya desde antes sentía el impulso?

R.Cogí una guitarra por primera vez como con 18 años. Llevaba como un año tocando el piano en una academia pero luego me llamó más la guitarra. Fue un poco llegando, a estas alturas no sé ni si me lo he planteado. En la antigua tetería El Harén de Málaga conocí a mi amigo Jesús, me vieron tocando con él y me propusieron un concierto con pocas canciones. Empezamos así, hacíamos un bolo al mes. Cuando me quise dar cuenta estaba ya ahí.

P.¿Cuáles destacaría como sus referentes musicales?

R.Escucho cosas nuevas siempre. Todos los días escucho música. Como referencia grande, diría el recién fallecido Roberto Iniesta, ha sido una de las muertes ajenas que más me ha dolido. Iba a sus conciertos y demás. Te puedo decir The Beatles, Juan Luis Guerra... En mi época escuché muchísima música clásica, y de todo de se aprende.

P.En referencia de The Beatles, Pensando en ti tiene un poco de ellos, ¿no? Háblenos un poco del estilo del disco que va a estrenar

R.No pienso en el tema del estilo. Creo que las canciones suenan a mí o tienen un hilo estilístico conductor que yo no sé bien dónde está. Si se me ocurre un tema más pop o más Beatles o más bolerístico, de folklore sudamericano o del folklore nuestro, más flamenquito, más sureño. Si está en concordancia con lo que quiero decir en la letra, voy para adelante con lo que sea, me vería capaz de componer un reggaeton en un momento dado, pero seguramente no sonaría así. En este disco de 10 canciones hay un poquito de todo. Britpop (estilo pop británico), como una armonía un poco beetelera, pero que me suena más a bolero cuando lo toco solo con la guitarra; luego hay algo de rumba; algo de rock; hay un tema que me suena a música irlandesa, etc. Me gusta que los discos sean un poquito eclécticos, más variadillo a la hora de escucharlo y por supuesto a la hora de componerlo.

P.Con ojos en la gira, ¿son diez ciudades españolas? ¿Una por canción?

R.Puede ser, si ha sido así, no ha sido para nada premeditado, ha sido una de esas bonitas casualidades. En Málaga estoy seis días en el Cervantes, del 8 al 14 descansando el 11 de junio. Me daba mucho coraje porque me decían que el récord lo tenía Rafael, que había hecho 5 días. Bueno, ya había que romperlo.

P.El próximo 6 de febrero estará el disco al completo, ¿cuáles son sus expectativas?

R.Parece que la gente tiene ganas de ver qué es lo que voy a sacar. Me suele pasar que estoy más contento con lo último que he hecho que con lo anterior. No me puedo conectar igual con Canela en rama, que la compuse con 22 años, que con una canción que acabo de hacer. Estoy súper contento con el resultado del disco, me parece que está muy redondito. La gente está reaccionando muy guay, por lo menos a las tres cancioncitas que hemos sacado. Luego uno nunca sabe, el público digamos que es soberano. Me gusta hacer lo que quiero, pero escucho lo que dice la gente.

P.Teniendo en cuenta toda su discografía, ¿quiere destacar alguna canción estrella, incluso de su nuevo disco?

R. Mi canción favorita es la última que he hecho, y ojalá eso sea así siempre. Me moriría de pena si dentro de 10 años estoy sacando un disco y pensando en otra que saqué hace mucho más tiempo. Lo bonito es que la cosa esté viva, que siga emocionándome con lo nuevo. En mi caso por ahora es así. El tema de La Calma es uno de los que me siento orgulloso. Dice cosas que tienen cierta importancia y es una canción muy redondita. Me parece, además, que ha calado ya en la gente. Es la piedra filosofal del disco. Mi intuición es que va a ser uno de esos que no me voy a poder sacar de encima.