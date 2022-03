El ladrón de jamones de Málaga vuelve a intentarlo y lo detienen de nuevo

Lo ha vuelto a intentar y lo han vuelto a coger. La Policía Nacional ha detenido dos veces en menos de 48 horas a un hombre de 52 años que accede a un mercado municipal de Málaga capital para intentar cometer robos. En la propia comisaría ya lo llaman el spider porque entra en el mercado trepando por una señal de tráfico anexa.

El martes por la noche agentes de la Policía Nacional le detuvieron in fraganti con dos jamones que, supuestamente, acababa de sustraer de uno de los puestos de un mercado municipal de la zona oeste de la capital. La Policía informó que esta persona había participado en un total de seis robos con fuerza en ese mercado causando un perjuicio económico a los propietarios de las tiendas de unos 10.000 euros.

Pasó a disposición judicial ayer viernes, salió y lo intentó de nuevo, aunque esta vez acompañado de una mujer para que hiciera labores de vigilancia. Era la una de la mañana, estaba lloviendo pero un vecino lo vio subido en el tejado del mercado y llamó corriendo a la policía, que se presentó allí en solo dos minutos porque había una patrulla cerca.

Según explica la Policía Nacional, la mujer, que estaba agazapada entre dos coches, avisó al supuesto ladrón de la presencia policial y éste saltó para que no lo pillaran. Cuando fueron a identificarlo, el sujeto negó los hechos. "Yo no hecho nada, acabo de salir del juzgado, otra vez por la cara, yo no he saltado hoy, eh", les dijo a los agentes según indican desde la Comisaría.

No obstante, los agentes le preguntaron al testigo si era esa la persona que había visto en lo alto del tejado del mercado y les dijo que sí, que llevaba la misma ropa, por lo que fue detenido de nuevo como presunto responsable, en este caso, de un delito contra el patrimonio en grado de tentativa.

Llama especialmente la atención que la mujer, que también ha sido arrestada como colaboradora, tenía la bolsa de plástico que da la propia Policía Nacional a los detenidos para que guarden sus pertenencias y su documentación.