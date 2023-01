El lamento de los olivareros: “Yo tengo parcelas en las que no vamos a entrar”

La campaña de recogida de la aceituna en la comarca de Antequera, la gran productora de la provincia de Málaga, se inició hace un par de semanas confirmando las previsiones sobre la reducción de la cosecha entre un 40% y un 50%, según los datos que están transmitiendo los agricultores. Una merma en la producción que junto al aumento de los costes de producción están haciendo que suban los precios, aunque desde el sector rechazan que estén convirtiendo el aceite de oliva en un producto de lujo. “Con el consumo que tenemos en España en la actualidad el incremento sería de 36 euros por persona al año, no creo que las cuentas de una familia se descuadren por eso”, señala Carlos Carreira, uno de los productores antequeranos.

Además, advierten sobre el daño extraordinario que puede producir este tipo de mensajes lanzados desde el Gobierno central, por lo que han pedido evitarlos para no transmitir una equivocada sensación de precios desmesurados en este producto al que se atribuyen numerosas ventajas para la salud.

En este sentido, resaltan que los agricultores con estos precios, la previsión de producción y los costes que tiene la recogida ingresará menos que en otras campañas con producciones mucho más elevadas. “Yo tengo parcelas en las que no vamos a entrar”, asegura Benito Avilés. Aseguran que el coste que tiene el varear un olivo es el mismo con indiferencia de la aceituna que pueda dar, por lo que en muchos casos no es rentable recogerlos por la escasa producción que tienen este año. No obstante, transmiten un mensaje de tranquilidad sobre el abastecimiento asegurando que “no va a faltar aceite”, al tiempo que resaltan la importancia de apostar por la calidad.

En ese sentido, los mejores aceites de la zona se incluyen dentro de la denominación de origen de Antequera, que en 2021 certificó 778.000 kilos de aceite, que en su gran mayoría fueron vendidos a China, que es el gran consumidor de este aceite de más calidad y que compra sobre un 90% de la producción. El resto suele venderse mediante las tiendas propias. Eso sí, para formar parte de este selecto grupo de aceites es necesario que la nota de cata esté por encima de 7 y el frutado por encima de 4, valores que son necesarios para la certificación del aceite.

La situación no es diferente en otras zonas productoras de provincia como es la Serranía de Ronda. Allí también esperan una gran merma de la producción. Y es que en la Almazara de Ronda no tienen muchas esperanzas de llegar a las 2 millones de kilos de aceitunas, cuando el pasado año estuvieron por encima de los 5 millones de kilos. Una situación que está llegando a convertir en más rentable la comercialización a granel que mediante envasado propio, ya que también se han disparado los costes de las botellas, cartonaje, etiquetas y el propio funcionamiento de la maquinaria que es necesario para poder su propia marca en el mercado.

Además, también coinciden en el hecho de que el aumento de los costes de producción junto a la merma en la cosecha no serán compensados por el aumento de los precios. “El agricultor va a ganar menos este año. Es más rentable una nueva cosecha y unos precios más moderados”, explica Juan Rosua, gerente de esta Almazara.