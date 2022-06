La letra del Carnaval de Cádiz a Macarena Olona de Vox que recuerda a Caparrós

El Carnaval de Cádiz deja todos los años letras que dan que hablar y raro es el político que no recibe su buena dosis de crítica. Esta vez, ha sido el pasodoble que la comparsa de Vera Luque dedicó a Macarena Olona, la candidata de Vox en las elecciones andaluzas, que no solo se ha hecho viral por llamarla "intrusa" o "macarrilla" sino también por la reacción que el público del Falla tuvo al escucharla, poniéndose en pie y cantando el Himno de Andalucía.

La letra, que arranca diciendo "tú no eres andaluza/ ay Macarena de mis entrañas..." aclara que Olona, entre otras cosas, no puede ser andaluza porque es ajena a los símbolos de la comunidad y desconoce los momentos clave que han definido a Andalucía como autonomía, entre ellos, la muerte del malagueño García Caparrós. De esta forma, le recuerda que nunca se le encogería "el corazón recordando a Caparrós" cada 4 de diciembre.

Aquí la comparsa 'Los quinquis' recuerda la muerte por un disparo de la policía del joven malagueño Manuel José García Caparrós el 4 de diciembre de 1977 cuando se encontraba manifestándose por el estatuto de autonomía andaluz, y a quien cada año día se recuerda en la ciudad con una ofrenda floral en la esquina de la Alameda de Colón donde falleció.

No es la única referencia a Málaga que contiene la letra de Vera Luque. También recuerda el episodio de la Desbandá, la huida por la carretera de Málaga a Almería el 8 de febrero de 1937 en la que miles de personas fueron bombardeadas por tierra, mar y aire; una masacre en la que se estima que murieron entre 3.000 y 5.000 personas. "Andalucía es de Las Cigarreras y de las madres que daban el pecho en plena Desbandá", dice el pasodoble. Cabe recordar que en marzo, un diputado de Vox en el Congreso dijo que que la Desbandá fue por una "improvisación logística del bando republicano".

Otra parte del pasodoble hace una mención especial a andaluzas ilustres como la filósofa veleña María Zambrano o la política Victoria Kent, también malagueña, además de a la cantante gaditana Rocío Jurado, entre otras. Acto seguido, empieza a nombrar al grueso de mujeres andaluzas que han levantado la tierra de verdad: abuelas y madres. Todo ello, siempre recordando a Olona lo lejos que está de ser andaluza.

El pasodoble de Vera Luque remata diciéndole a la política de Vox que Andalucía no es para ella, para una "macarrilla" que quiere hacerse "un cortijo para su oligarquía". Y concluye: "No tiene ni la sangre ni tiene categoría para ser lo que levante a mi tierra Andalucía".

Letra completa del pasodoble a Macarena Olona

"Tú no eres andaluza, ay Macarena de mis entrañas/Ay que eres una intrusa, ay Macarena de Graná/Te pone más pitosa aquello de una grande y libre España/Tú no eres andaluza y nunca lo serás/Por mucho que te disfraces de mujer de Andalucía,/Te sobra la chulería y te falta mucha clase./Y aunque imites nuestro acento, como si fueras del sur,/No tienes ni puta idea del sentimiento andaluz./Ni los cuatro de diciembre, se te encoge el corazón recordando a Caparrós./Ni sientes la blanca y verde, igual que la siento yo,/Porque no fue Andalucía la mare que te parió./Andalucía de Rocío Jurado, Carmen de Burgos, María Zambrano./Andalucía de Victoria Kent y Mariana Pineda./Andalucía de la abuela mía, alimentando las tripas vacías después de la guerra./Andalucía es de Las Cigarreras y de las madres que daban el pecho en plena desbandá./Y no de señora Olona, macarrila, macarrona, un cortijo pa' su mierda oligarquía./ Que no tiene ni la sangre ni tiene categoría para ser lo que levante,/a mi tierra Andalucía"./