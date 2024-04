'Cartas del modernismo' del poeta José Sánchez Rodríguez y autores como Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez en la Feria del Libro de Málaga

UMA Editorial ha presentado en el marco de la 53 Feria del Libro de Málaga Cartas del modernismo: el archivo epistolar del poeta andaluz José Sánchez Rodríguez (Málaga, 1875-1940), coordinado por Antonio Sánchez Trigueros y María José Sánchez Montes en un volumen coeditado por las universidades de Granada y Málaga, que reúne la correspondencia del autor malagueño con figuras de la época como Juan Ramón Jiménez, Francisco Villaespesa, Rubén Darío o Salvador Rueda.

A lo largo de 400 páginas, este libro aglutina un total de 195 cartas que recuperan la figura de este autor "olvidado" y muestran un valioso testimonio del panorama cultural de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. "Normalmente lo que encontramos publicado suelen ser cartas del emisor, pero en este caso son cartas que le escriben al poeta y en ellas encontramos una amplitud de miradas que van desde las de autores reconocidos como Villaespesa o Juan Ramón Jiménez hasta personas que le cuentan lo que sienten al leer su poesía como comerciantes, artistas, actores, funcionarios, periodistas u otros escritores", ha explicado Sánchez Trigueros.

Parte de las cartas recibidas y conservadas en este archivo personal se vio expoliada y destruida con la llegada de la Guerra Civil a la provincia de Málaga tras el saqueo de la casa del poeta. No obstante, tras un trabajo de recuperación se consiguió localizar otras 45 misivas que se publican en conjunto por primera vez en esta coedición interuniversitaria. Así, además de estas misivas, el libro recoge otras cartas encontradas en el archivo personal del poeta, así como 15 reseñas sobre sus libros 'Alma Andaluza' y 'Canciones de la tarde', ha explicado Sánchez Montes.

Al respecto, ha precisado que, tras la correspondencia, "una parte está dedicada a seis borradores de cartas que no llegó a enviar"; y otra sección del libro son misivas que se intercambian Emilia Taboadela Delgado, primera mujer de Sánchez Rodríguez, y Elisa González Colmbie, mujer de Villaespesa. Una cuarta sección son las cartas de su hijo, Salvador Sánchez Taboadela, con el médico doctor Lafora; y, finalmente, se incorpora una carta personal que él envía a la familia desde el Hospital Penitenciario de Segovia. Ha señalado que para terminar, se ha seleccionado un grupo "muy significativo" de reseñas "que pone de manifiesto la importancia que tuvo el poeta en su momento".

Cartas del modernismo supone la publicación de material inédito que cierra un periodo en el que, tras décadas de olvido, la bibliografía de este autor ha crecido de manera significativa sobre todo a partir de los años 70. El interés de estas epístolas reside, sobre todo, en el dibujo que realizan del panorama cultural y literario de entre siglos. "Podemos ver qué sentían los contemporáneos respecto a la poesía de Sánchez Rodríguez y cómo en un momento determinado fue importante pero, sobre todo, muestra cómo el cambio de siglo poético, de finales del siglo XIX a principios del XX, fue un periodo muy interesante no sólo por unas cuantas figuras que serán consideradas lo máximo como Juan Ramón Jiménez o Machado, sino porque fue una época que podemos dibujar como un gran mosaico de pequeñas estelas que no se pueden entender sin tenerlas en cuenta a todas", ha matizado el coordinador del libro.

Recuperación documental

Este trabajo de recuperación documental "no sólo contribuye a la revalorización de la figura del poeta malagueño y de su repercusión en distintos ámbitos más allá del literario, sino que también pone en valor el género epistolar en el ámbito de la investigación". "Estamos hablando de un conjunto de documentos que son nuestro patrimonio, con un gran valor. Un patrimonio cultural que tenemos que tratar de no olvidar, de conservar y de enseñar a todo el mundo lo que significa porque son las bases de nuestra historia", ha concluido Sánchez Trigueros.

En el acto, celebrado en el Espacio UNIA de la Feria del Libro de Málaga, han intervenido también las directoras de las editoriales de las universidades de Málaga y Granada, Rosario Moreno-Torres Sánchez y María Isabel Cabrera García, respectivamente. El libro puede adquirirse, junto a otros títulos de UMA Editorial, en la caseta número 3 de la Feria del Libro de Málaga, en librerías, en la web de la editorial y en la plataforma UneBook.

Esta presentación forma parte del Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, coordinado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, integrada en el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la UMA. Asimismo, cuentan con la financiación y el soporte de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).

