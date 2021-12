El libro definitivo sobre la jábega malagueña

Convertida en un icono malagueño, la jábega o si lo prefieren la barca de jábega, presente en infinidad de manifestaciones artísticas, vuelve a tomar protagonismo con una publicación muy diferente a todo lo que hasta la fecha se ha escrito sobre ella. Con unos números poco habituales: 840 páginas y algo más de 300 ilustraciones, Ramón Crespo Ruano, Pablo Portillo Strempel y José Antonio Mellado Pérez, los autores de esta obra, presentan Abecedario incompleto de la jábega y sus contextos, un libro que sienta un precedente definitivo al respecto de lo que ha sido y es el mundo de la jábega y su entorno; un universo cargado de falsos tópicos que este tratado echa por tierra en base a un muy concienzudo estudio técnico, científico y divulgativo.

Presentadas por orden alfabético 109 entradas, con la particular circunstancia de que estas palabras y expresiones llevan a otras que no están reflejadas de una forma implícita en el libro, esta obra, en base a la riqueza léxica que durante siglos ha ido dejando la pesquería malagueña, dibuja y pone en valor la profesión de los pescadores de la barca de jábega, así como los trabajos de todos aquellos que, embarcados o no, han vivido inmersos en el día a día de esta actividad.

Empleando una rigurosa metodología, los autores de esta verdadera enciclopedia han gestionado cada una de las entradas desde varios puntos de vista; una forma de trabajo que iniciada con la etimología de la palabra y continuada con la diacronía (el estudio o análisis de los términos desde el punto de vista de su evolución en el tiempo), ha dado paso a su uso en diferentes contextos, terminando el desarrollo de estas expresiones con las vivencias personales que sobre ellas ha dejado reflejado uno de los firmantes de esta obra. Iniciada cada una de estas 109 entradas con diversas reseñas en la que se refieren anotaciones históricas, literarias, periodísticas, técnicas o legales entre otras muchas, el desarrollo de este abecedario que comienza con “a la parte” y finaliza con “Virgen del Carmen”, engloba todo el universo que la barca malagueña, laboral, socialmente y por supuesto constructivamente ha dejado hasta la fecha.

Y aunque hay mucho escrito acerca de la jábega, tanto Ramón como Pablo y José Antonio, coinciden que la base sobre la que se cimenta este libro tiene una serie de obras que constituyen los pilares fundamentales de este trabajo. En el ámbito técnico y antropológico, los autores de este abecedario reseñan los escritos de José Bellón, Antonio Sáñez y Benigno Rodríguez, mientras que los aspectos filológicos corren de la mano de las obras de Joan Coromines, Federico Corrientes y Manuel Alvar, teniendo además una significativa importancia los trabajos que, tratando aspectos sociolaborales, realizó Alfredo Saralegui. Con estas obras de cabecera y con infinidad de textos de todo tipo, pinturas y periódicos leídos, vistos y trabajados, las reseñas bibliográficas, de hemeroteca, pictóricas y las correspondientes a la red de redes superan el millar; un amplio campo de investigación que ha ocupado cinco intensos años en la vida de estos tres amantes de la historia y las tradiciones marineras malagueñas.

Con la intención de que el lector se enfrente a este libro de una forma anárquica, Pablo Portillo, refiere que no se trata de un escrito que deba comenzarse por la primera página: “Es una obra técnica, científica y divulgativa que como tal no debería leerse como una novela”. Ramón Crespo, por su parte, alude a que en este abecedario se han filtrado los aspectos superfluos de un tema, la jábega y la vida de los pescadores pegados a la barca que, el costumbrismo ha idealizado: “En esta obra hemos querido dar a conocer lo dura que ha sido la vida de estos pescadores, una forma de supervivencia miserable y muy alejada de las estereotipadas imágenes poéticas que nos han intentado vender”.

Por su parte, José Antonio, que desde su más tierna infancia ha estado presente en el mundo la barca, reseña la anécdota de que el día de su primera comunión, tras celebrarse la ceremonia religiosa, su madre le quitó el traje de comunión y de dijo que le estaban esperando en la para salir a pescar. Una vivencia de describe a la perfección cómo era el mundo de las familias que intentaban ganarse el sustento diario echando las redes.

Y aunque la dicotomía entre las idílicas estampas que muchos autores han reflejado al glosar en sus obras el mundo del rebalaje y la verdadera realidad de las personas que han conformado el sector profesional de la pesca malagueña están íntimamente relacionadas, el Abecedario incompleto de la jábega y sus contextos, ha sabido diferenciar muy acertadamente estos aspectos; una circunstancia que ofrece un valor añadido al lector que se enfrente a este libro. Inmersos en un apasionante universo de voces tales como: birorta, cenachos, espaílla, malají, parales o venturero, esa enciclopedia ilustrada, en base al rico vocabulario que la pesquería malacitana ha dejado, permite conocer todos y cada uno de los aspectos que han rodeado a un sector, el de la pesca a lo largo del litoral malagueño, que durante siglos cumplió una vital función económica: “una casta anfibia, como reza en la contraportada de esta obra, a la que, por mirar de frente siempre a la mar, la tierra le dio la espalda”.

Un libro editado por Ediciones del Genal que será presentado por sus autores este martes en el salón de actos de Sociedad Económica de Amigos del País malagueña. Una obra que dejará huella. Un tratado sobre la jábega o si lo prefieren la barca de jábega y su micricosmos. Un libro de libros que, de una forma muy intencionada por parte de Ramón, Pablo y José Antonio muestra en su portada una foto de 1947 tomada por Luis Bellón en la playa de La Malagueta. Una instantánea de un jabegote de mirada perdida que, vestido como vestían estos hombres de la mar y, siempre descalzo, capta una actitud física y psicológica que refleja a la perfección lo que de una forma secular fue la vida de los jabegotes; unos habitantes permanentes de la playa pegados siempre a sus barcas.