El límite de velocidad de los 30km/h llega este martes a Málaga

“La medida humanizará la ciudad”

En estos términos se refirió el alcalde de Málaga cuando fue preguntado por la reducción de la velocidad en las calles de Málaga. El regidor valoró positivamente este cambio que ha asegurado que hará que la ciudad sea “más amable, más humana y más acogedora”. De la Torre aseguró que la nueva imposición será buena en la proporción que bajen los accidentes en la ciudad, “está claro que en los últimos años se ha reducido el número de accidentes en carreteras y no se ha reducido en los espacios urbanos de igual manera. 50 km/h ya es una velocidad moderada, pero mucha gente no los respeta. Respetar los 30 será más difícil, pero es cuestión de salir con el tiempo necesario y saber que no pasa nada por llegar dos minutos más tarde”, matizó el alcalde. En la misma línea De la Torre aeguró que el consistorio está completamente implicado en mejorar la seguridad vial y que las carreteras con límite de 30 son más seguras para compartir con bicis o patinetes en las vías que sea necesario. Además afirmó que se invertirá “lo que sea necesario en señalética”, aunque en este momento no se contemplan estas medidas.