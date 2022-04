Vuelco en la lista del PSOE de Málaga para las elecciones andaluzas

Las elecciones andaluzas serán en junio y la dirección del PSOE andaluz ya ha movido ficha. Las agrupaciones socialistas de Málaga ya han recibido una lista con una docena de nombres para conformar la candidatura del partido en la provincia. Aunque la relación figura por orden alfabético, el actual senador José Aurelio Aguilar Román es la apuesta de Juan Espadas como cabeza de cartel, según han confirmado fuentes del PSOE.

El proceso será rápido. Hasta el sábado los militantes debatirán estos nombres y podrán incluir otros integrantes. El lunes 25 de abril está previsto que se reúna la ejecutiva provincial que dirige Daniel Pérez para aprobar el listado definitivo que trasladará a los órganos de dirección de la formación política en Andalucía. El 2 de mayo, el Comité Director, el máximo órgano del partido entre congresos, se citará para aprobar las candidaturas de las provincias.

En el listado que se ha trasladado a las agrupaciones no figuran tres de los cuatro diputados actuales con que cuenta el PSOE de Málaga en la Cámara autonómica: Francisco Conejo, Beatriz Rubiño y el ex consejero de Trabajo y ex alcalde de Benalmádena, Javier Carnero. El único de los actuales parlamentarios en condiciones de repetir será el ex secretario provincial José Luis Ruiz Espejo. Un auténtico cambio de rumbo. Ruiz Espejo fue uno de los susanistas más reconocidos de la etapa anterior. Sin embargo fue la persona de consenso que permitió el acuerdo con los seguidores de Espadas que facilitó el nombramiento de Pérez como secretario general del PSOE malagueño. Pérez también era una persona de confianza de la ex presidenta Susana Díaz, pero en la recta del proceso de primarias se pasó al lado del que entonces era alcalde de Sevilla.

Además de Aguilar y Ruiz Espejo, el resto de la candidatura la conforman Isabel Aguilera, Juan Alcover, Sergio Aranda, Miguel Espinosa, Blanca Fernández Tena, Victor González Fernández, Patricia Guitérrez Román, Enma Molina Fernández, Alicia Murillo y Ana Villarejo. Hay concejales de Marbella, Nerja, Estepona y Vélez, entre otros, en sintonía con las tesis de Espadas de beber en el mundo municipal.

Si Josele Aguilar encabeza la candidatura, como número 2, en lista cremallera, le seguirá una mujer. La rondeña Isabel Aguilera es la que cuenta con más posibilidades. Además de afín al secretario provincial es miembro de la ejecutiva del PSOE andaluza. Tras Ruiz Espejo, que figuraría como número 3, la concejal del Ayuntamiento de Málaga Alicia Murillo se perfila como número 4. Murillo también es una persona de la máxima confianza de Daniel Pérez.

La ausencia de Rubiño ha causado cierta extrañeza en medios socialistas. Desde el partido en el Parlamento se le considera que había realizado una buena labor de oposición en esta legislatura. En el caso de Francisco Conejo, su papel y su implicación como defensor de Díaz hasta el final, le invalidaban para continuar en puestos de relevancia política. Además de que hace tiempo que comunicó su intención de iniciar una carrera profesional como abogado.

El PSOE cuenta con cuatro parlamentarios andaluces en Málaga. Si repitiera el resultado, a priori, resultaría un éxito. El PP también dispone de un número similar de diputados. Su lista la volverá a encabezar el actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Si duplica su actual representación nadie se llevaría las manos a la cabeza.

Málaga cuenta con 17 parlamentarios en la Cámara. Además de los ya citados, en 2018 Ciudadanos empató también a cuatro con populares y socialistas. Vox logró dos escaños y tres Adelante Andalucía, con Teresa Rodríguez a la cabeza. La fractura de la izquierda y la regresión de la formación naranja abre el abanico sobre, al margen del PP, quién puede verse beneficiado por esta inestabilidad y cómo reaccionarán los votantes ante este escenario.