El litigio sobre los terrenos de Repsol ahuyenta a varias empresas de la subasta

La sombra de litigio que se extiende sobre los terrenos de los antiguos depósitos de Repsol ha ahuyentado a varias de las empresas que estaban interesadas y habían presentado ofertas por los terrenos. "Es una pena, pero ya hay varias [empresas del proceso de licitación] que me han manifestado su voluntad de no continuar", afirma el concejal de Urbanismo, Raúl López Maldonado.

La dilatación en el tiempo del proceso y las posibles consecuencias del litigio iniciado por la plataforma Bosque Urbano son los motivos que le han esgrimido al concejal para renunciar a los terrenos que el Ayuntamiento tiene en proceso de enajenación. En estos momentos, y hasta que no se abran los sobres con la respuesta aportada por las empresas que estaban interesadas a la demanda de la Gerencia de Urbanismo sobre si siguen en el proceso sin condiciones, "lo único seguro es que algunas empresas ya me han dicho que no se van a presentar", asegura López.

Esto es porque pese a que muchas de ellas sí han trasladado a la Gerencia la voluntad de quedarse, hasta que no se conozca la respuesta no se puede saber si ésta coincide en forma con lo exigido por el Ayuntamiento. Cabe recordar que declararon los terrenos a enajenar como litigiosos y, por lo tanto, piden a las empresas que se mantengan en la puja que lo hagan ateniéndose a todas las consecuencias jurídicas que puedan resultar, sin que esta pueda ser reclamable al Consistorio. El plazo para responder finaliza la medianoche de este martes, por lo que a partir del miércoles podrá conocerse qué empresas se mantienen en la puja.

Cabe recordar que, de las cinco que presentaron sus ofertas por las parcelas, dos de ellas sólo lo hacían por una de las torres, la más alta. En este sentido, Single Home y Exxacon parecen partir en una postura más cercana a la renuncia. Quedarían Acciona, Urbania y el fondo Stoneweg como las empresas que, a priori, partirían con más posibilidades de quedarse, acorde a su vez con una mayor apuesta primigenia por los terrenos en los que antes se alojaban los depósitos de la petrolera Repsol.

A partir de mañana, por lo tanto, se resolverá cuáles dan un sí sin condicionales a mantener su puja, "ya no vale el 'sí, pero', la última vez todas me dijeron que continuaban y toda la documentación fue condicionada de alguna manera", señala López ante la posibilidad de que el pliego quede desierto por la retirada de todas las ofertas.

El concejal se ha mostrado contrariado "al ver que grandes inversores han decidido no continuar de alguna manera por la situación en la que se ha encontrado el pliego, por la dilación en el tiempo, la pérdida de financiación de alguno o por la variación de los tipos, que ha hecho que varíen las condiciones de alguna de las ofertas que se presentaron. Esto no es bueno para Málaga".

El concejal ha enfatizado su descontento por que se retiren "grandes inversores, que muchos de ellos lo deciden en un consejo de administración incluso fuera de Málaga, posiblemente se piensen volver a invertir en la ciudad. Cuando alguien se retira de un procedimiento porque pierde o su propuesta hay otra mejor o con más dinero, pueden volver a invertir. Pero cuando se echan para atrás en un proyecto que está conforme a ley por la voluntad de alguien que quiere que haya algo diferente a lo que hay en el planeamiento, que ya lo decía el auto de las medidas cautelares, me da pena".

Litigio

En cuanto al litigio, cabe recordar que el Ayuntamiento, al desestimar el juez las medidas cautelares, estimó las costas judiciales en 223.554 euros a pagar por el Bosque Urbano, basándose en el valor de la parcela que trataban de enajenar, es decir, unos 43,7 millones de euros antes de impuestos.

Por el conjunto de parcelas se pretende conseguir al menos 53 millones de euros para las arcas del Ayuntamiento. En el expediente se desglosan los precios de partida de los distintos suelos; de esta manera, el que está reservado para la torre más alta será a su vez el más caro, con un precio de partida de 9,96 millones de euros. Así, el rascacielos de 30 plantas partirá de 9,28 millones y el de 28, de 8,59 millones. Las tres torres están reservadas para uso residencial con aparcamientos, pero el planteamiento deja la posibilidad de destinar la mitad de las mismas a oficinas, concediendo más puntos a esta opción en el concurso.

Los dos terrenos reservados para uso terciario (dentro de la calificación estarán los usos comerciales, oficinas, hoteleros, recreativos, o salas de reunión, hostelería, ocio...) y aparcamientos; tendrán un precio de salida de 7,95 millones de euros.