La lluvia provoca más de 60 incidencias por caídas de rayos y anegaciones

Las fuertes precipitaciones y las tormentas han complicado la jornada del domingo, para la que la Agencia Estatal de Meteorología había activado el aviso naranja. Emergencias 112 Andalucía recibió desde primeras horas del día más de 60 incidencias, principalmente por anegaciones en locales, garajes y bajos, por problemas en la vía pública debido a las balsas de agua, caída de toldos y otros elementos del mobiliario urbano e incidentes de tráfico.

Los Bomberos tuvieron que rescatar a un hombre cuyo vehículo había quedado atrapado en mitad del arroyo El Casarín, en Monda, sin que nadie resultara finalmente herido. Y en el municipio de Yunquera se hundió el carril que comunica varias casas que se encuentran en la sierra y se ha procedido al relleno de la vía.

Pero además de las intensas lluvias, que ha llegado a los 70 litros en Torrox, a los 57 en Cortes de la Frontera y los 30 en la capital, se han registrado numerosas descargas de rayos, uno de los cuales afectó a una torreta de un hotel en Marbella.

En la calle Corregidor Francisco de Molina, en la barriada de Los Corazones de Málaga capital, impactó otro rayo en la mañana del domingo en la terraza comunitaria de un bloque de vecinos. “Si hubiera caído 50 centímetros más abajo habría entrado en mi habitación”, relata Francisco José Jiménez, vecino de la undécima planta.

"El impacto fue tremendo, como una explosión sobre nuestras cabezas, lo hemos vivido en primera persona"

“Fue a eso de las 12:00, el impacto fue tremendo, como una explosión sobre nuestras cabezas, lo hemos vivido en primera persona”, apunta Jiménez después de recuperarse de un “susto grandísimo”.

El impacto ha abierto un agujero “considerable” en un muro y derribó a la acera cascotes de ladrillo. Los Bomberos acudieron a la zona, sanearon la fachada y aseguraron la calle para que no se produjesen incidencias mayores. Eso sí, además del sobresalto, el rayo acabó con un buen número de aparatos electrónicos tanto de Francisco José como de otros vecinos. “Se han roto las dos teles, la PlayStation de mi hijo, el aire acondicionado, la conexión wifi, ahora me toca batallar con el seguro”, lamenta el propietario del piso que también pedirá al administrador la colocación de un pararayos en el edificio. “Espero que nos lo ponga de forma urgente porque no pensamos volver a pasar por lo mismo”, apunta.

En Marbella las fuertes precipitaciones en la mañana del domingo volvieron a dejar varias calles anegadas, sobre todo en la zona del casco antiguo, y grandes balsas de agua en la carretera N-340 a su paso por la Milla de Oro, dificultando el tráfico rodado. El acceso al municipio por la rotonda de los tres barcos también se encontraba completamente anegado. En Nueva Andalucía y Puerto Banús la Policía Local volvió a precintar a primera hora de la mañana la entrada a los túneles subterráneos. Aunque la incidencia más aparatosa tuvo lugar en el distrito de Las Chapas, donde un rayo impactó en la torreta del hotel Playa, en la zona de Pinomar, causando importantes destrozos y un incendio que fue sofocado rápidamente por los bomberos, aunque afortunadamente no hubo que lamentar daños personales.

Precipitaciones más cuantiosas Destacan los 70 litros por metro cuadrado a lo lardo del día de Torrox, 50 de ellos caídos en una hora. En Rincón de la Victoria se han registrado 45 y en Vélez-Málaga, 39. En la Serranía de Ronda, en las localidades más próximas a la provincia de Cádiz, las lluvias han sido más cuantiosas. Se contabilizan 57 litros en Cortes de la Frontera, en Pujerra 54 y en Los Reales, 48. En la ciudad de Málaga se han recogido unos 30 litros por metro cuadrado. Durante la mañana del domingo en Ojén han caído 40 litros, en Torremolinos 34, en Marbella, 25 y en Mijas, 24 litros.

Las lluvias también han provocado grandes goteras en el pabellón cubierto del polideportivo Serrano Lima de San Pedro Alcántara, donde se iba a disputar un partido de voleibol que tuvo que ser suspendido. La cubierta del pabellón fue renovada recientemente por el Ayuntamiento de Marbella, por lo que las imágenes han provocado numerosas críticas en las redes sociales, que han puesto en duda la seguridad del recinto.

En las carreteras, se acumularon piedras en la calzada en la A-45 en el km 127 (en Casabermeja) y balsas y piedras en la A-353 en Sierra de Yeguas. En cuanto a los vuelos, 13 de ellos se han visto afectados por las condiciones climatológicas.