Las lluvias se mantendrán en Málaga hasta el próximo martes

Las precipitaciones han llegado a la provincia y se quedarán hasta, por lo menos, el martes de la próxima semana. Los chubascos esperados para este jueves se hicieron notar en toda la provincia, aunque en algunos puntos cayó más agua que en otros, como en los Montes de Málaga, casi 100 litros por metro cuadrado, o en Casarabonela, 51.

Para los próximos días la situación va a mantenerse igual hasta la semana que viene. Los chubascos van a ser discontinuos, pero tendrán cierta intensidad y podrían ir acompañados por tormentas, según Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga.

Eso sí, para este viernes no hay aviso amarillo y las lluvias caerán, sobre todo, en el interior, aunque puede que también lleguen a la costa. Por lo que podría haber precipitaciones por toda la provincia. A pesar de que no está activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas, Riesco no descarta que deban activarlo en los próximos días.

En cuanto a las temperaturas se van a mantener como hasta ahora, por lo menos hasta mediados de la semana que viene. Por tanto, en Málaga capital las máximas se mantendrán en torno a los 20-22 grados hasta el miércoles, valores por debajo de lo normal, y las mínimas rondarán los 15-16 grados. En el interior las máximas serán muy parecidas a las de la capital, ya que en Antequera, por ejemplo, estarán entre los 20-21 grados, pero las mínimas se situarán hasta los 9-10 grados.

Después de casi 80 días, las lluvias sorprendieron a muchos malagueños, sobre todo en la Axarquía, donde en Vélez-Málaga una tormenta con granizo sorprendió a los vecinos y también en Benamargosa el caudal del río subió tanto que dos vecinos no pudieron retirar sus vehículos que estaban aparcados en el cauce.

En Los Montes de Málaga fue donde más agua cayó. Según los datos de la Red HidroSur de la Junta de Andalucía, en el acumulado de las últimas 24 horas del pluviómetro de Santón Pitar se registraron casi 100 litros por metro cuadrado. Asimismo, en este mismo acumulado, en Casarabonela cayeron 51, en el embalse del Limonero casi 40, en Alfarnatejo se registraron 38, en La Araña 25, en la desaladora de Marbella 24 y en el embalse de la Concepción 22.