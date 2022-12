Una lotera de Málaga guarda a un cliente su cupón diario sin pagarlo y resulta premiado

Una lotera de la ONCE de Málaga ha dado una gran alegría a uno de sus clientes fijos al que le guardó su cupón diario sin pagarlo y ha resultado agraciado con 35.000 euros este lunes, 5 de diciembre.

Esta vendedora no solo ha repartido fortuna a este particular, ya que ha vendido un total de 19 cupones con 35.000 euros y la serie agraciada con el mayor precio que ofrecen los sorteos diarios de la ONCE de lunes a jueves, medio millón de euros, que suman un total de 1.165.000 euros.

Según ha adelantado el diario Sur de Málaga, la lotera Trinidad Romero, tiene su punto de venta en las puertas de un supermercado desde hace tres años y ha dado fortuna con el número 53.241.

El agraciado le compra cupones todos los días y si no coinciden porque está de descanso, ya que es trabajador del supermercado, o no coinciden, ella se lo guarda.

La sorpresa la recibió la lotera cuando la llamó un responsable de la ONCE para trasmitirle que había vendido el 53.241. "Me entró una alegría enorme. Es el primer premio que doy. Al colgar, enseguida, pensé: Le ha tocado a Chico".

La integridad de esta lotera de la ONCE ha permitido al agraciado recibir su cupón pese a que en ese momento todavía no lo había pagado.

La vendedora, con una discapacidad reconocida de un 65 por ciento por un cáncer de mama que le detectaron en 2013, ha traído la magia de la Navidad a este barrio malagueño y el agraciado solo tiene palabras de agradecimiento para ella.