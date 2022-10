La lucha por recuperar la nacionalidad: Tres años y medio después aún no la ha conseguido

Entre pitos y flautas” o “esto es un cachondeo” son algunas de las expresiones que Eric Miguel Heredia Ortiz, un ciudadano de madre danesa y padre español pronuncia en un perfecto acento andaluz. Aunque nació en Copenhague en 1977, lleva más de la mitad de su vida viviendo en diferentes ciudades españolas. Hace una década aterrizó en la capital malagueña para quedarse y, desde hace tres años y medio, lucha por recuperar la nacionalidad.

Heredia pasó su infancia en Dinamarca, pero los veranos aprovechaba para viajar a Málaga y visitar a su padre, que regresó a España cuando se separó de su mujer. A los 18 años, le concedieron una beca para estudiar en Madrid, donde pasó algunos meses, y fue ese mismo año cuando también perdió la nacionalidad española, pues, hasta entonces, mantuvo la doble gracias a un convenio entre ambos países.

Aunque pasaba estancias en el país, regresó a Dinamarca, donde conoció a la que ya es su mujer y tuvieron a su primer hijo. Si bien, cuando el pequeño tan solo tenía un año, decidieron poner rumbo a España para comenzar una nueva vida. Y de eso hace ya diez años. “Hace siete tuve mi segundo hijo, hace tres me casé con, compré una casa y hasta he montado mi propio negocio”. “Y todo eso lo he hecho aquí”, recalca.

Con el objetivo principal de pasar a sus pequeños la nacionalidad española, Heredia comenzó a tramitar los papeles para recuperarla a principios de 2019 en el Registro Civil de Málaga, cuyo expediente fue remitido al Registro Central –situado en Madrid– el 4 de julio de ese mismo año. Tres años y medio más tarde, este ciudadano danés aún no ha conseguido su fin. “Que un trámite tan sencillo y que constituye un derecho fundamental se demore tanto tiempo lo veo totalmente absurdo”, denuncia.

Tras más de dos años donde la tramitación de su nacionalidad, al parecer, ha estado paralizada a causa de la pandemia, en enero de este año el afectado solicita en la sede del Registro Civil de Málaga “el impulso administrativo de su solicitud dado el tiempo transcurrido sin que hasta la fecha haya constancia de que la misma se haya resuelto”, consta en un escrito firmado por la letrada de administración de Justicia.

Después de que Eric Heredia se pusiera en contacto con el Defensor del Pueblo en busca de una solución, el 18 de julio de este año, el Registro Civil Central solicitó el certificado de nacimiento de su madre, así como un documento de identidad en vigor de la misma. Una petición que Heredia reconoce “no entender”. “Además de que esto no es relevante porque mi madre es danesa y es mi padre el español, de quien sí he entregado su documentación, por qué me lo piden tres años más tarde”, critica el afectado. Asimismo, reconoce no tener relación con su progenitora dese hace más de 20 años, por lo que no tiene manera de conseguirlos.

Pese a que Eric Heredia se ha negado a entregar estos últimos documentos requeridos, confía en que “los trámites se agilicen” y pueda recuperar “por fin” su nacionalidad, pues de momento no se plantea tomar medidas legales.

Insiste en que, sobre todo, quiere que pasársela a sus hijos. Explica que “ahora mismo ellos solo tienen la danesa porque su madre también es de allí” y quiere que tengan las mismas oportunidades que un ciudadano de pleno derecho. “Cosas tan básicas como poder votar o hacer una oposición para acceder a un puesto público”. Además, reconoce que renovar el permiso de residencia cada cierto tiempo “es un trámite incómodo cuando estableces tu vida en un lugar y no tienes fecha de retorno”, confiesa.

Asimismo, cuando Heredia consiga la nacionalidad española, su mujer también podría solicitarla, siempre y cuando haya transcurrido un año legal de residencia en España, continuada y anterior a la solicitud.