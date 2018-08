Málaga destaca el crecimiento en las ferias del Real y del Centro con la "potencia natural" de cada espacio

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga ha destacado, en su tradicional balance de la Feria de Málaga, el crecimiento que han experimentado tanto la fiesta desarrollada en el Centro como en el Real Cortijo de Torres, reflejándose en un aumento en las toneladas de basuras recogidas respecto a la edición anterior de las fiestas de agosto. Así, el recinto ferial ha incrementado un 28,5% su producción de residuos, mientras que el casco histórico ha ascendido un 11,5%.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha incidido que el Consistorio no busca "forzar ninguna línea de potenciar más un espacio que otro", sino desarrollar "la potencialidad natural de cada espacio". En este aspecto, ha afirmado que ambas fiestas "pueden seguir creciendo", en el caso del centro, "en una línea donde haya música en vivo, interesante, atractiva y compatible con los vecinos". En cuanto a este incremento del Real, el regidor lo explica que la línea de éxito en este espacio es más acelerada: "creo que hay potencialidad que va aflorando en cuanto a la calidad, empresas de restauración que apuestan y casetas que se organizan muy bien".

El regidor ha asegurado que "es imposible" que haya menos personas, ya que hay "un crecimiento en el consumo y en la producción de residuos". No obstante, reconoce que los restauradores del centro le han trasladado que hay "menos presión de personas y más caja". "Cuando dicen eso me encanta, porque es el camino para el turismo de calidad y no el turismo masificado negativo que incomoda a la ciudad", ha agregado.

Por todo ello, De la Torre ha asegurado que la de 2018 ha sido "la mejor Feria de la historia", con unos altos indicadores de satisfacción ciudadana y destacando la compatibilización por parte de los feriantes de la diversión de esta semana y el respeto.

Seguridad y prevención

La Policía Local ha realizado durante esta semana de Feria 12,663 servicios dedicados a las fiestas, lo que supone unos 1.400 diarios de media, mientras que el 092 ha atendido 3.771 llamadas a lo largo de las ocho jornadas.

En materia de seguridad, el Ayuntamiento de Málaga ha extremado las medidas de control respecto a objetos peligrosos, ventas ilegales de alcohol y prevención de actividades delictivas. El número de actuaciones policiales en riñas ha alcanzado las 85, lejos de las 116 de la Feria de 2017 o de las 205 de 2016.

Las actuaciones contra el consumo de estupefacientes han incrementado durante esta semana, efectuándose 565 actas de denuncia por posesión o consumo de hachís, 110 de cocaína y/o heroína, 63 de marihuana y 27 de drogas de diseño, éxtasis u otras sustancias.

Continuando con el trabajo de la Ordenanza de Convivencia, 302 personas han sido denunciadas por realizar sus necesidades en la vía pública, 63 por la ley del botellón y 11 por ejercer labores de aparcamiento de vehículos sin autorización.

Por otro lado, los mediadores han atendido más de 5.000 consuiltas de jóvenes sobre prevención de consumo de drogas, al tiempo que se ha continuado con las campañas municipales contra las agresiones sexuales por sumisión química y contra las actitudes sexistas, como el No es no.

Otros indicadores

La ocupación hotelera ha superado el 91% durante la semana de Feria según la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), mientras que la facturación de los hosteleros de la capital se ha incrementado un 1,5% de acuerdo a los datos aportados por la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos). Por los puntos de información turística de la ciudad han pasado unos 26.409 visitantes, un 8,09 por ciento más que el mismo periodo de 2017.

Más de un millón de personas han asistido este año a los espectáculos programados por el Ayuntamiento de Málaga, lo que supone un incremento del 5,3% respecto a la pasada Feria. Del mismo modo, la estimación de visitas a las actuaciones en plazas del centro histórico alcanza una cifra de 373.000 personas. Por otro lado, el Auditorio Municipal del Cortijo de Torres ha recibido en total a unas 126.000 personas, mientras que la Explanada de la Juventud cuenta con una estimación de 115.000 visitantes.

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ha registrado más de 1,6 millones de desplazamientos durante la semana de Feria, lo que supone un incremento del 2,3% respecto al año pasado y del 30% en los últimos cinco años.

En cuanto a las redes sociales, la etiqueta oficial de la Feria de Málaga, #FeriaMLG, ha alcanzado los 14 millones de impactos y siendo usado por 4.775 usuarios diferentes, que han publicado unos 18.000 tuits.