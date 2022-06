Nace en Málaga un videojuego inspirado en el cambio climático

El cambio climático ha arrasado en el año 2155. El aire es tóxico y no permite que los humanos puedan vivir en la tierra, solo lo pueden hacer los robots. Una empresa ha creado una tecnología con la que traslada la conciencia de las personas a estos robots. De repente, el protagonista de esta historia se despierta en el cuerpo de ellos en este ambiente. No recuerda nada de lo que ha pasado hasta ahora y debe ir resolviendo pruebas para recuperar la memoria. Este es el argumento sobre el que se desarrolla System of Souls, un videojuego creado por jóvenes de Málaga en la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital (EVAD) que ganó el concurso PlayStation Talent.

Rafael Torres, Daniel Lozano, Javier Maldonado y Francisco Pacheco son los artífices de este videojuego, los cuales conforman Chaotic Lab. System of Souls es un videojuego de puzle en primera persona diseñado para Play Station 4 y compatible para la 5. Este salió al mercado el pasado viernes 17 de junio y es apto para todos los públicos.

En el videojuego no hay ninguna presencia humana, la naturaleza está devastada y los restos de plantas que quedan se conservan como reliquias en urnas. Los creados coinciden en que “en cierto modo, esta desolación puede repercutir en la visión del jugador sobre el cambio climático”.

Explican que la idea ocurrió a raíz de pensar que “viviendo al ritmo que vivimos, esto en un futuro podría ocurrir. Al igual que en algunos episodios de Black Mirror, donde te planteas que se puede llegar a ese punto”, indica Maldonado refiriéndose a la serie de Netflix que trata sobre un futuro controlado por las grandes tecnologías.

“Además, justo cuando empezamos el proyecto llegó la pandemia, después se quemó parte de Australia, se vivió la erupción del volcán en las Canarias, se han dado casos de la viruela del mono…”, cuentan como anécdota.

Resulta atractivo que un videojuego se inspire en las nefastas y posibles consecuencias del cambio climático. A pesar de esto, los creadores confiesan que la historia se queda en un segundo plano. La jugabilidad y la calidad de los gráficos son los dos aspectos en los que destacan según estos.

A comienzos del curso 2019-20, estos antiguos alumnos de la EVAD conformaron Chaotic Lab. En diciembre de 2019 presentaron la primera parte del proyecto de System of Souls al concurso PlayStation Talent. En febrero del año siguiente fueron seleccionados y desde ese momento comenzaron a trabajar más a fondo en este para que saliera al mercado hace unos días.

Según los integrantes, hubo dos factores que le diferenciaron como uno de los 8 seleccionados entre las más de 100 candidaturas que se presentaron al concurso. En primer lugar explican que la propuesta de videojuego que presentaron estaba muy desarrollada. “Enseñamos un tráiler muy profesional de lo que sería el proyecto”, indicaba Francisco Pacheco.

Por otro lado consideran que al jurado le atrajo la multidisciplinariedad que presentaba el grupo de trabajo. Los creadores consideran que valoraron el hecho de que tenían a todos los integrantes para hacer realidad el videojuego.

Chaotic Lab une a expertos de diferentes áreas del sector del videojuego. Esto se debe a que desde la EVAD impulsan que los Trabajos de Fin de Master de todos sus alumnos consistan en la creación de un grupo de trabajo de este sector capacitado para operar en el mercado. “Intentamos que se acerque lo máximo posible a la realidad y que se relacionen con compañeros de otros másters para que creen un verdadero laboratorio de videojuegos”, indicaba Lourdes Olmedo, responsable de comunicación de la EVAD.

Así, Chaotic Lab nació como el proyecto de fin de master de todos ellos. Rafael Torres, Daniel y Javier Maldonado formaban parte del máster en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Por su parte, Javier Podadera cursaba el máster en Arte y Animación 2D para Videojuegos y Fran Pachecho el de Arte 3D y Animación para Videojuegos.

Chaotic Lab nació de la mano de System of Souls para poder obtener el título de máster de estos cinco integrantes. Aun así, el grupo sigue trabajando para mejorar su creación. A finales de año pretenden sacar una versión para PC.

También tienen en mente incluir en el juego una chaqueta háptica con la que se reciben sensaciones corporales según lo que va ocurriendo en el juego. Este paso lo sitúan en un futuro más lejano debido al alto coste que supone, aunque están en conversaciones con una compañía que ofrece esta particular prenda.