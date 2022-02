La malagueña que tuvo sola a su hija y lucha por conseguir también el permiso de paternidad

Hay niños que nacen con un pan bajo el brazo, otros que no traen tanta fortuna. No podemos confirmar si la hija de María José Sánchez, maestra malagueña, llegó con una hogaza o no, pero lo que sí ha traído es una lucha para su madre para reclamar que le concedan los permisos parentales correspondientes a dos progenitores, pese a ser una familia monomarental.

María José decidió traer a su hija al mundo sin necesidad de tener una pareja, es más, optó por la reproducción asistida, “pese a que otras madres pueden serlo también por causas naturales y tienen los mismos derechos”, asegura. Ahora, mientras disfruta de su primer permiso de 16 semanas, el que corresponde a cada uno de los progenitores, pide a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía que le den también las 16 semanas que corresponderían al segundo progenitor en una familia biparental.

Ella forma parte de la asociación Madres Solteras por Elección (MSPE), plataforma desde la que reivindican que sus hijos tengan los mismos derechos que los de cualquier otra familia. “Lo que pedimos es que nuestros hijos tengan los mismos derechos que los de las familias biparentales, que reciban los mismos cuidados y no menos”, afirma.

Pese a ello, asegura que el proceso no es fácil, “yo he decidido dar el salto porque estoy en un sindicato y ellos me asesoran y me proporcionan el abogado, sino no sé si podría con los costes que conlleva”.

Por le momento, María José está a la espera de que la Delegación de Educación de la Junta le responda si le concede o no las 16 semanas que corresponden al segundo progenitor, en caso de que se la denieguen debería empezar con el proceso judicial, que está decidida a seguir.

Pese a ello, se lamenta de lo lento que es el proceso judicial, ya que cuando termine el proceso su hija ya será mayor y no habrá gozado de las 16 semanas de cuidados en el mismo período que el resto de niños con familias biparentales.

Una compañera suya en la asociación, María, pidió medidas cautelares en su proceso judicial y le otorgaron las 16 semanas correspondientes al segundo progenitor mientras se resuelve el contencioso. María es enfermera en Huelva y, de momento, su hijo está gozando de las 32 semanas de cuidados en la primera etapa de crecimiento del niño, siendo la primera andaluza en obtener esta medida cautelar.

Ella se muestra reacia a pedir medidas cautelares por miedo a que en el tribunal no le den finalmente la razón: "En caso de perder el juicio no sé qué pasaría con ese dinero que ella va a cobrar, lo veo más arriesgado". Aunque en este caso hay jurisprudencia que respalda su petición. No sólo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la respalda, sino que en Andalucía ya se ha dado el caso de una profesora sevillana que disfrutó de ambos permisos, siendo la primera andaluza en conseguirlo, su historia la compartió en diciembre de 2021 Diario de Sevilla.

Ana López tuvo a su hija en junio de 2020, pero no consiguió que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla le diese la razón hasta un año y medio más tarde. Lo que suma más valor a este precedente, ya que antes se habían conseguido medidas a favor en otras comunidades autónomas en Juzgados de lo Social. Quizá con este precedente sea suficiente para que la hija de María José puede traer, además del pan, un permiso parental de 32 semanas para que su madre pueda darle los cuidados que merece.