El vendedor de la ONCE que fue a votar de buzo en Málaga: "Había que venir aunque fuese de camino a la playa"

Unas elecciones generales un 23 de julio dan para mucho: para mucho calor, mucho ingenio y también para un poquito de humor. De todo eso se ha cargado Jorge, un vendedor de la ONCE de Churriana para dejar su voto en la urna esta mañana yendo vestido de buzo a su colegio electoral.

A las 9:15 de la mañana, más o menos, afirma Jorge que estaba entrando con gafas, bañador, toalla, su neverita azul –que roja enfría menos, Dani Rovira dixit– y aletas. Antes, había preguntado a las autoridades si podía acudir así vestido, “me dijeron que mientras no fuera ofensivo ni significase un delito de odio, podía ir sin problema”.

Y manos a la obra, él y su hijo se decidieron ir al colegio electoral de camino a la playa y dejar, de paso, una reivindicación para todo el que lo viera, “antes que pasarse cuatro años quejándose de lo que ha salido sin votar había que ir hoy, daba igual lo que pasase”, explica Jorge al otro lado del teléfono a este periódico desde la playa de Rincón de la Victoria, donde ha ido con su familia tras ejercer su derecho al voto.

“Cuando he llegado he apagado el teléfono, he salido a hacer kayak con mi cuñado y ahora que enciendo el teléfono estoy viendo que ha llegado a todos lados, no esperaba tanta repercusión”, asegura, pese a que la intención era clara.

“Tenía la intención de mandar un mensaje reivindicativo, claro”, no se esconde Jorge. Y no es otro que llamar al voto: “Sea como sea, hoy hay que votar”.

El pasado viernes, en el penúltimo acto antes de cerrar la campaña, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió algo parecido: “Votad todos y votad rápido, que Sánchez no os jorobe también este día”. No sabemos si Jorge ha votado o no por Feijóo, por Sánchez o por otro de los candidatos; lo único cierto es que, cargado de humor y de un plus reivindicativo, le ha hecho caso: Ha votado esta mañana, de los primeros, en Churriana y vestido de buzo. Lo más cómodo para ir a disfrutar un día de voto y playa.