El maquillaje fantasía deslumbra en Navidad

Con el paso de la Navidad se han dado diferentes situaciones en las cuales el maquillaje fantasía es un protagonista en el entretenimiento para todas las edades en los típicos desfiles organizados en estas fechas, aunque estos dependen en cada lugar de la organización que se realice, en todo el país se coincide en la fecha utilizada para el desfile de los Reyes Magos, una ceremonia que culturalmente está muy extendida en España, aunque no así en la mayoría de los países del mundo.

El maquillaje fantasía es la estrella de este desfile, no solo en la caracterización de los magos protagonistas, sino también en todo el atrezo y la compañía que forman parte del evento, con personajes animados, música y baile que sirven de entretenimiento tanto para los más jóvenes como para mayores, un espectáculo para toda la familia que no podría ser tan impactante si no fuese por esta técnica de maquillaje.

Aunque no es esta la máxima expresión del maquillaje fantasía, a lo largo del año se celebran otro tipo de festejos en todo el mundo que presumen de una mayor utilidad para esta técnica, algunos por ejemplo como Halloween, una noche en la cual se realizan caracterizaciones con una temática enfocada al terror, pero si hay que hablar de una fiesta en la cual se destaca la fantasía en el maquillaje es el carnaval.

En todo el mundo el carnaval es una fantástica expresión de como el maquillaje fantasía es una auténtico arte, con caracterizaciones dotadas de una habilidad muy compleja y una alta creatividad, el más famoso es el que se celebra en Rio de Janeiro, pero a nivel nacional, también se tienen en cuenta algunos muy prestigiosos a nivel mundial, como el carnaval de Cádiz o los de Tenerife y Las Palmas.