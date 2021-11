Un mar de peligros

La entidad financiera Cajamar ha presentado este jueves en su sede en Málaga el volumen monográfico La biodiversidad marina. Riesgos, amenazas y oportunidades, que forma parte de la colección de estudios Mediterráneo Económico, coordinado por el divulgador científico Manuel Toharia, quien también es ex director científico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.

El experto ha asegurado que los seres humanos y sus acciones suponen un peligro para los mares y océanos: “Los problemas de medio ambiente no se van a solucionar mientras seamos tantos y tengamos tantas necesidades, pero sí podemos minimizarlos”.

En la publicación un total de 21 autores invitan a reflexionar sobre el futuro de los océanos y mares teniendo en cuenta las amenazas que la actividad humana y el deterioro ambiental suponen, así como las oportunidades de aprovechamiento económico sostenible, que pueden ofrecer los nuevos desarrollos tecnológicos.

El volumen, tal y como ha indicado el experto, está dividido en tres grandes bloques temáticos: la importancia del mar para la humanidad, las debilidades y amenazas, y las fortalezas y oportunidades. En estos capítulos también se tratan otros temas como los mares polares, las aguas dulces, la relación entre los mares y el clima, la vulnerabilidad de los litorales, la problemática del plástico y la de los vertidos y mareas negras.

Toharia ha apuntado que, pese a que más del 71% de la Tierra es agua, es una gran desconocida para las personas y ejerce un papel clave en la regulación del clima y en la renovación del oxígeno. Por ello, ha defendido que es necesaria la divulgación, para que el público en general exija a sus dirigentes que se comporten bien:“Yo creo mucho en la culturización científica de la población”. Asimismo, ha querido concluir su intervención haciendo referencia a Napoleón Bonaparte: “Para ganar una batalla solo se necesitan tres cosas: dinero, dinero y dinero. Eso necesita la ciencia”, además de hacer referencia a la importancia de la inversión tanto público como privada.

Por su parte, el director territorial de Cajamar en Málaga, Sergio Durán, quien también ha participado en la presentación del libro, ha manifestado que el mar Mediterráneo es una de las amenazas en la actualidad, debido a los problemas que generamos como seres humanos, porque “aunque no haya conciencia social de ello, sí hay un ecosistema vulnerable que afecta a medio y largo plazo al mar”.

Durán también ha indicado que desde la entidad bancaria que dirige han querido contribuir a generar conciencia sobre la necesidad del cuidado de los mares, especialmente de Mediterráneo, “siempre con una visión optimista”.

En este sentido, el director de la colección de estudio Mediterráneo Económico también ha manifestado que “el tiempo corre en nuestra contra”, al tiempo que ha expresado que la sostenibilidad es un principio que “debe regir todas nuestras acciones” para revertir el proceso actual de deterioro, proteger la naturaleza y construir un futuro mejor para las siguientes generaciones.

Asimismo, ha insistido en la idea de generar conciencia ciudadana, empresarial e institucional en favor del planeta.

Manuel Toharia: “El mar es vulnerable a los humanos como el medio ambiente”

–¿Cómo nace la idea del libro?

–El director de la colección, Manuel Gutiérrez Navas, me contactó con motivo de una conferencia en la que estuve y me dijo que quería hacer una cosa relacionada con el mar, la contaminación y las amenazas relacionadas con la pesca y no sé como abordarlo, pero quiero que lo hagas tú. Entonces se me ocurrió hacer un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).

–¿Cuáles son las debilidades del mar?

–Por ejemplo, es vulnerable a los seres humanos, como todo el medio ambiente, por desgracia. Tiene también algunas amenazas, bueno muchas amenazas. Se me ocurre el petróleo, los plásticos o la sobrepesca, entre otras. ¿Qué oportunidades y qué fortalezas tiene el mar? La fortaleza fundamental del mar es que es muy grande, 4 kilómetros en promedio de profundidad y 71 % de la superficie del planeta tierra. El planeta está mal bautizado, debería ser el planeta agua y no el planeta tierra.

–¿En qué apartados está dividido el monográfico?

–La idea era hacer una especie de capítulos sobre algunos de estos grandes temas, empezando por un bloque inicial de presentación hablando del mar en general, otro hablando de las amenazas y los problemas, y el tercero cuenta los remedios que se pueden poner.

–¿Se plantean alternativas en el libro?

–No, no somos "solucionistas", porque nadie puede pretender tener la solución a nada. Quien diga que tiene el remedio a los problemas del medio ambiente en general y del marino, que es tan amplio y con tantas variables, es absurdo. Otra cosa es que apuntemos hacia direcciones en las que deberíamos de ir. Por ejemplo, en el mar somos cazadores de presas marinas, no podemos seguir haciéndolo como hasta ahora porque es insostenible y hay que cambiar los métodos, las formas y eventualmente no hacerlo. Debemos empezar a eliminar la gran pesca de altura. La pesca de bajura es sostenible, la acuicultura ideal. Convirtámonos en acuicultores como fuimos agricultores y ganaderos después de haber sido cazadores y recolectores. El mar es importantísimo no solo para viajar por él o para sacar pescado, por ejemplo, para tender cables submarinos que conectan al mundo con todo el mundo.

–¿Cómo es eso?

–La mayor parte de las redes de internet pasan por el fondo del mar porque las tierras no están conectadas. Hablar de ello es fundamental. Y no solo cables de información, sino cables de energía que han sido muy criticados pero si están suficientemente blindados se han demostrado ya que ningún tipo de impacto en comparación a las numerosas ventajas que aporta en un mundo desarrollado. La solución definitiva a los problemas de medio ambiente es que en vez de que seamos 8.000 millones de humanos seamos solo 500 millones y en lugar de vivir como vivimos, lo hagamos como en la Edad Medida. A ver quién es el guapo que hace eso, es absurdo. El mundo de hoy es muy complicado y el gran agresor por activa o por pasiva es el ser humano, nos hemos convertido en una plaga para la tierra y los mares. Eso no significa que tengamos que exterminarnos, pero quiero que la gente sea consciente de los problemas y enmiende lo que hace mal y exijan de sus gobernantes que poco a poco vayamos por la buena senda.

–¿Los políticos prestan suficiente atención a los problemas del medio ambiente?

–Ha costado mucho entender que esto era importante a nivel político, ahora por fin se toman decisiones, aunque luego también se las saltan a la torera.