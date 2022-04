Marín recibe la Medalla del Cautivo, que cederá a la familia de Imbroda: "Nos acordamos de él"

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada de Málaga capital ha concedido este lunes al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, la Medalla de la hermandad, que el también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local cederá a la familia de su compañero, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, fallecido el pasado 2 de abril.

Marín ha recordado a Imbroda tras recibir esta medalla de la cofradía del Señor de Málaga, que procesiona este Lunes Santo: "Me la he quitado para rendirle un pequeño homenaje a mi compañero allá donde esté. Es una pena que no pueda estar aquí con nosotros, hoy nos acordamos de él y quisiera que esta medalla fuera para él y se la entregaré a su familia", ha afirmado muy emocionado.

Tras agradecer esta distinción, que han recibido también la delegada territorial de Turismo, Nuria Rodríguez, y la secretaria general de Justicia, María José García; realizar una ofrenda floral y visitar la casa hermandad y a sus titulares, Marín ha destacado que este Lunes Santo es "un día grande porque sale el Señor de Málaga y va a volver la pasión y la ilusión a estas calles y a las de toda Andalucía".

Son fechas, ha dicho a los periodistas, "para reencontrarnos", después de casi tres años debido a la pandemia de la COVID "sin poder llevar a cabo la estación de penitencia", puesto que la última fue en el año 2019. "Esperamos que en toda la geografía andaluza se pueda vivir con esa ilusión, ganas y devoción que los andaluces sentimos y ver nuestras calles, templos, repletos de público, vienen a conocer nuestras tradiciones, nuestra cultura, después de tantísimo sin tenerla a nuestro alcance", ha aseverado.

Marín ha esperado una estación de penitencia este Lunes Santo "donde todos los creyentes nos sintamos más cerca del Cautivo, de la Trinidad y de todas las hermandades que procesionan en Andalucía". En este sentido, ha aguardado a que el buen tiempo acompañe pese a las previsiones para este Lunes y Martes Santo.