La mayor tragedia marítima de la historia de Málaga

Este martes, Málaga recuerda el más grave suceso ocurrido en su historia marítima. Rememorando el hundimiento de la corbeta alemana Gneisenau el 16 de diciembre de 1900 y tras haberse cumplimentado un amplio programa de conferencias iniciadas el pasado mes de octubre, en la jornada de hoy, fecha en la que se cumplen 125 años de este incidente, el Consulado de la República Federal de Alemania en Málaga, el Foro Económico Alemán de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y la Autoridad Portuaria como principales organizadores de estos eventos en los que han participado un nutrido número de entidades colaboradoras, han programado una serie de actos que pretenden sacar a la calle la memoria de aquel suceso.

Tras la celebración a las 13:00 de un acto en el Cementerio Inglés donde diversas autoridades civiles y militares recordarán a los 41 marinos alemanes muertos en el naufragio, la memoria de la tragedia de la Gneisenau vivirá en la bahía malagueña una ceremonia en la que un grupo de embarcaciones acompañadas por el patrullero de la Armada española Tagomago P-22 arrojarán flores en honor de los fallecidos.

Ya en tierra, el Paseo de Levante junto a La Farola, tomará protagonismo con la celebración a las 15:30 de un concierto público que correrá a cargo de la banda de música de la Marina Alemana de Kiel, la ciudad donde tenía su base la corbeta Gneisenau. Finalizado este evento, a las 17:15, el patio de los naranjos de la Catedral malagueña servirá como escenario de un nuevo acto musical en el que además de la banda militar de Kiel actuará la banda de música de Cruz del Humilladero. Concluido este segundo evento y ya en el interior de la Catedral, a las 18:00 tendrá lugar un servicio religioso ecuménico donde además del obispo de Málaga estarán presentes miembros de la iglesia luterana alemana.

Una vez finalizados estos oficios catedralicios que estarán abiertos al público que desee asistir, la jornada que recuerda los 125 años del hundimiento de la corbeta Gneisenau quedará clausurada a la espera de que en los primeros meses de 2026 se completen varios eventos relacionados con este aniversario; unos actos a los que habrá que añadir la creación de una ruta permanente por las calles malagueñas que mostrará los lugares más significativos que tuvieron relación con la pérdida de este buque, el protagonista de la más dramática página de la historia marítima de Málaga.