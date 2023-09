Los 'mayores' se adentran en las aulas entre abrazos y nervios, pero sin querer decir adiós al verano

El primer día de clase es un continúo reencuentro para todos los estudiantes y este viernes se ha podido corroborar a las puertas del IES Torre Atalaya durante toda la mañana. Los protagonistas de este primer día son los chicos de 1 de la ESO que dejan atrás Primaria y se adentran en el instituto por primera vez. Dejando así atrás el cole de los ‘pequeños’ para irse con los ‘mayores’. Sin ganas de despedir el verano, un total de 160.521 estudiantes de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional (FP) y Educación Permanente de personas Adultas han comenzado las clases este viernes 15 de septiembre en Málaga.

Como cada año en el IES Torre Atalaya la entrada se ha hecho de forma escalonada, siendo los de primero de la ESO en entrar a las 11:45; los de segundo, tercero y cuarto a las 12:45 y los de Bachillerato a las 13:45. Y otro curso más una nueva generación de jóvenes estudiantes comienza una nueva etapa educativa. Mientras que el lunes a las puertas del CEIP Pintor Félix Revello de Toro el acompañante principal de los niños, sus mochilas, eran la mayoría de Marvel, esta vez en la puerta de este instituto predominan las grandes marcas y todos los colores que uno pueda llegar a imaginar. Una cosa está clara: el diseño es el mismo: un bolsillo grande para meter todos sus libros y uno pequeño para guardar el desayuno.

En la explanada de la calle Navarro Ledesma, donde se encuentra la puerta del instituto, no entraba nadie más. Gritos de alegría, abrazos allá donde se mirara y nervios, muchos nervios. Los más pequeños de la ESO se reencuentran con sus amigos de toda la vida, algunos con alegría porque han coincidido en la misma clase y otros con pena porque los han separado. “No pasa nada, os veréis entre clase y clase y en el recreo”, le decía una madre a dos niños.

Poco a poco los niños se han ido agrupando en las puertas del centro. Entre ellos estaban Claudia y Naomi. Estas dos niñas llegan al IES Torre Atalaya desde el CEIP Profesor Tierno Galván. Han estado juntas durante la Primaria y afrontan esta nueva etapa algo nerviosas, pero con muchas ganas. A Claudia le llama la atención Tecnología y sostiene que van a experimentar un cambio con respecto al colegio porque “las cosas van a ser más difíciles, habrá más deberes y tendremos que estudiar más”. Eso sí, el entrar a las 8:15 no es algo a lo que esté habituada, pero asegura que conseguirá acostumbrarse. Por su parte, Naomi se decanta por Lengua y coincide con Claudia en que “va a ser más difícil el instituto, pero no va a cambiar mucho”. Cierto es que para ella el madrugar no va a ser un problema porque durante Primaria estuvo yendo al Aula Matinal todos los días a las ocho de la mañana.

A las 11:45 abrieron las puertas abiertas y el timbre avisó del inicio de curso. Esa fue la señal para que los jóvenes estudiantes se adentraran en el edificio de ‘los mayores’ como muchos lo llaman. Vuelven los abrazos, pero esta vez de despedida a sus padres que observaban cómo sus niños, ya no tan niños, se adentraban por primera vez en el instituto. “Estoy yo más nervioso que mi hija”, indicaba un padre en la misma puerta, al observar cómo su pequeña iba de la mano con sus amigas hacia el porche del centro para ver cuál sería su clase.

Profesores, compañeros, edificio, horario y asignaturas nuevas. Nada volverá a ser lo mismo que en Primaria, pero todos lo afrontan con una sonrisa, pese a que las ganas se quedaran en la almohada esta mañana. Los niños de sexto de primaria dejan atrás las aulas de su cole, dejan su zona de confort y se adentran en una nueva etapa educativa. Estos años marcarán un antes y un después en sus vidas porque les guiará hacia su futuro y les hará decidir que quieren hacer después de la ESO.

Más de 160.000 niños han empezado Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional (FP) y Educación Permanente de personas Adultas en 462 centros docentes de la provincia de Málaga, según los datos aportados por la Junta de Andalucía. De este total, más de 121.460 lo han hecho en la pública y 21.452 en la concertada. En total, en septiembre comienzan las clases Málaga, 345.661 estudiantes y 23.566 docentes en 1.235 centros, tanto públicos como concertados y privados. Cabe señalar que ha habido un nuevo descenso de alumnado debido a la bajada de la natalidad en las enseñanzas de segundo ciclo de Infantil y Primaria, con 2.650 alumnos menos. En cambio, se han registrado un aumento de 2.728 estudiantes entre Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y el Régimen Especial.