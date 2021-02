Malestar de médicos de atención primaria por las afirmaciones del consejero de Salud

Tres organizaciones que agrupan a profesionales de centros de salud emitieron en las últimas horas comunicados en los que reprocharon al consejero de Salud, Jesús Aguirre, sus afirmaciones sobre el aumento de las citas presenciales en las que explicó que como “ha bajado la presión, los vamos a abrir un poquito”.

La Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc), la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Andalucía (Apapa) y el colectivo ¡Basta Ya! le recordaron a Aguirre que los centros de salud “nunca han cerrado”. Por ello, exigen a la Consejería que explique a la población el trabajo que han venido realizado los profesionales de este nivel asistencial y que denuncie “por la vía legal cualquier difamación o violencia ejercida contra ellos”.

Pero también instan a la Administración sanitaria a planificar la vuelta a más citas presenciales. “No hay que tomarse a la ligera esta crisis sanitaria y provocar que los centros de salud se conviertan en focos de transmisión de la infección por coronavirus”, advierte Samfyc. Tanto esta organización como la pediátrica insisten en que debe hacerse de forma “progresiva” y manteniendo las medidas de seguridad hasta que haya inmunidad grupal. ¡Basta Ya! alerta que sin que algunos centros hayan resuelto bien el doble circuito (Covid-no Covid), “aumentar la presencialidad es un peligro”. Por eso, demandan que las medidas a adoptar “sean consensuadas con los profesionales de atención primaria”.

¡Basta Ya! sostiene que “durante el último año, “el médico se ha convertido en telefonista, haciendo su propio filtro antes de prestar la atención y, de paso, dando respuesta a todo tipo de consultas”, aunque correspondieran a otro nivel asistencial o a otras categorías profesionales. “Los médicos de atención primaria no queremos lo de ahora y tampoco volver a lo de antes. No queremos acceso sin filtro [...] salvo en situaciones de urgencia [...] Menos aún a costa de una miseria de minutos por paciente”, denuncia. Por eso, exige que de forma “urgente” se limiten las cargas de trabajo y se adecuen las plantillas. “Hay muchas personas con patologías no Covid que siguen sin atenderse adecuadamente como consecuencia de la pandemia”, insiste ¡Basta Ya!

Desde Samfyc se precisa que las agendas de los médicos de familia se incrementan “hasta una media de 60 pacientes diarios” ya que a la asistencia de antes se han sumado el Covid y “las patologías derivadas del incremento de las listas de espera de los hospitales”.

Desde la Apapa se reivindica un aumento de pediatras para que no sólo accedan a su atención los niños de los grandes núcleos urbanos, sino también los de áreas no metropolitanas donde “la fuga” de estos especialistas “es la norma”.