Médicos y farmacéuticos aclaran: el yoduro potásico de botica no sirve ante un ataque nuclear

El bombardeo de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia por Rusia y el recuerdo del accidente de Chernóbil llevó a habitantes de países vecinos, como República Checa, Bulgaria o Polonia, a aprovisionarse de pastillas de yoduro de potasio para protegerse de posibles nubes radioactivas. La onda expansiva de la psicosis llegó también a España. Y a Málaga... Las farmacias reciben en estos días muchas consultas sobre la eficacia de esta sustancia como profilaxis ante la radiación. De ahí que encodrinólogos y boticarios se hayan apresurado a aclarar que las pastillas de yoduro de potasio que se venden en farmacias “no son eficaces contra la radiactividad”.

El Colegio General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) emitió un comunicado en el que instó a la calma y la tranquilidad. El responsable del Área de Información del Medicamento del CGCOF, Iván Espada, explicó que las pastillas que se venden en farmacias –para personas que necesitan un aporte terapéutico de yodo, como embarazadas o pacientes con hipotiroidismo– tienen dosis mínimas. “Se necesitarían de 400 a 1.300 comprimidos para alcanzar la dosis” que protegiera de la radioactividad, precisó.

Ante un accidente nuclear, el yodo radioactivo que se libera puede ser captado por la tiroides e incrementar el riesgo de cáncer. De modo que se dan dosis muy altas para que esa glándula se bloquee y no absorba la radioactividad.

El Colegio de Farmacéuticos de Málaga, en una reciente circular interna, recordó a sus asociados que “no se encuentra disponible en farmacias ningún medicamento con yoduro de potasio que lleve las dosis necesarias para la profilaxis radiológica”. Los fármacos que sí se encuentran en las boticas –y cuya dosis es ínfima y por lo tanto ineficaz ante un accidente nuclear– sólo se pueden adquirir con receta.

Ante la preocupación de algunos ciudadanos, manifestada en el mostrador de muchas farmacias, también la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) ha dejado bien claro que “en este momento no tiene ningún sentido tomar dosis excesivas de yodo de manera indiscriminada para prevenir un hipotético accidente nuclear o nube con material radioactivo. Si se diera el caso, se deberían seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria competente”. Además, los expertos del Área de Tiroides de la SEEN advierten que ingerir yodo en exceso también puede acarrear riesgos para la salud.

El presidente de la Asociación Empresarial de Cooperativas Farmacéuticas (Asecofarma), Leandro Martínez, admitió que mucha gente está preguntando en estos días en las farmacias malagueñas por el tema. Pero señala que con el asesoramiento del boticario, finalmente la intención no se traduce en compra. “Porque tendrían que tomar una cantidad tremenda, que sería tóxica”, explica.

La SEEN a modo de conclusión recomienda “evitar absolutamente” el uso indiscriminado de comprimidos de yoduro potásico por los riesgos que implica. Además, aconseja seguir una dieta que garantice la ingesta adecuada de yodo:poca sal, pero que sea yodada, de dos a cuatro raciones de lácteos al día y, en el caso de las embarazadas, un suplemento de yoduro potásico a una dosis de unos 200 microgramos al día.

Los sanitarios insisten que siempre el consumo de esta sustancia –en casos como hipotiroidismo o embarazo– debe ser con supervisión médica y con receta. Y, en el hipotético y remoto caso de una nube radioactiva, según apunta la SEEN, “seguir las indicaciones de la autoridad competente”.

Así que los sanitarios recetan:“Tranquilidad y una dieta que garantice la ingesta diaria adecuada de yodo”.