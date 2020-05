Médicos de primaria de Málaga advierten: "No podremos contener una segunda ola de coronavirus con la plantilla actual"

Los médicos de los centros de salud de Málaga lo advierten de forma clara y rotunda: "No podremos contener una segunda ola de la pandemia con la plantilla actual". Un crítico y contundente manifiesto de ¡Basta Ya!, organización que agrupa en la provincia a más de 200 facultativos de familia y pediatras, urge a que haya plantillas "bien dimensionadas y estables" para poder afrontar el reto de, manteniendo la asistencia de siempre, contener además el avance del coronavirus mediante la detección rápida de nuevos casos y su tratamiento. Y reitera la vieja aspiración de los profesionales de que se dedique el 25% del presupuesto sanitario a este nivel asistencial frente al 16% que se destina en estos momentos.

"Con la plantilla actual no podremos contener la pandemia y asumir la cartera completa de servicios, y menos aún cuando llegue el invierno y una probable segunda ola que coincidirá con la habitual gripe y el resto de las infecciones respiratorias, situación que sin Covid viene desbordando la atención primaria año tras año sin que se solucione", alerta ¡Basta Ya! Y añade: "Si no se prevé esta situación dimensionando de una vez las plantillas al alza con un colchón que garantice poder asumir aumentos de demanda, al menos los previstos -el incremento invernal lo es y la segunda ola de la pandemia se espera-, las imágenes que veremos el próximo invierno de los servicios sanitarios desbordados no tendrán parangón con lo visto hasta ahora".

Insiste la organización en reivindicaciones que los facultativos de primaria llevan dos décadas reclamando: un máximo de 1500 pacientes por médico de familia y 1000 niños por pediatra (ajustados por edad, nivel socioeconómico, dispersión geográfica y realización de jornadas de guardia), sustituciones de la plantilla al completo y contratos estables. "No más contrataciones de dos meses en plazas estructurales", urge ¡Basta Ya! Y también exige "asegurar la contratación a largo plazo de los especialistas en medicina de familia, pediatría y enfermería de familia y enfermería pediátrica que acaban en mayo".

Los profesionales denuncian: "Llevamos décadas trabajando ignorados, con ritmos de trabajo infernales y jornadas inasumibles". Con la pandemia, además de la asistencia habitual, recae sobre la atención primaria no sólo la atención de estos pacientes, sino la estratégica labor de detección precoz de cada nuevo caso para tratarlo, aislarlo, además de vigilar a su entorno para evitar la propagación del virus. En resumen, les toca a los sanitarios de los centros de salud ser la barrera de contención del Covid.

Los profesionales exigen vehículos para las visitas domiciliarias y el lavado de la ropa de trabajo

La lista de reivindicaciones incluye servicios de epidemiología bien dimensionados, "tiempo suficiente para hacer bien el trabajo (llevan dos décadas demandando 10 minutos por paciente)", reparto eficiente de tareas entre los profesionales, así como apoyo administrativo real y eficaz.

Además, piden filtro para "todos" los motivos de consulta. "Las demandas de cualquier tipo (clínicas, administrativas, sociales, de cuidados, estéticas, certificaciones e informes procedentes e improcedentes y muchas otras aún más peregrinas) se consultan al médico de familia o pediatra" restando tiempo para consultas que "ningún otro profesional puede resolver". "Esto no ocurre en ningún otro servicio público. El profesor no atiende las preguntas administrativas del centro educativo, el juez no resuelve las preguntas de las demoras en las notificaciones o realiza las funciones del secretario u otro funcionario", apunta el manifiesto de la organización.

También exigen vehículos para los desplazamientos en caso de visitas domiciliarias. "Es inexplicable que hospitales y servicios de urgencias dispongan de vehículos para ello y la atención primaria no", lo que obliga al profesional a poner el suyo "al servicio del SAS", poniendo en riesgo "a su familia" que luego irá en ese coche. Los profesionales de los centros de salud demandan además el suministro y lavado de la ropa de trabajo. Recuerdan que ellos tienen que hacerlo sus casas y que se la llevan "con posibles virus incluidos, mientras que los hospitales siguen disponiendo de servicio de lavandería".

El manifiesto, que es extenso, concluye demandando "políticos comprometidos con la sanidad pública, que eviten el desvío de fondos" a la privada y que "apuesten de forma decidida por la atención primaria" mediante la asignación del 25% del presupuesto sanitario.