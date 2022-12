El PSOE presenta una enmienda al presupuesto para una "futura plaza de la Merced abierta"

El grupo municipal socialista ha anunciado que entre las enmiendas presentadas al presupuesto del Consistorio para 2023 está pedir 200.000 euros para iniciar los estudios de una "futura plaza de La Merced abierta". Así lo ha avanzado el portavoz socialista, Daniel Pérez, junto a los concejales del PSOE María del Carmen Sánchez y Mariano Ruiz, entre otros, en rueda de prensa este viernes.

Pérez ha criticado que las cuentas presentadas por el PP, en coalición con Cs, "dejan otro año más abandonado este proyecto en pleno centro de la ciudad, ni siquiera se contempla en las inversiones cuatrienales para posteriores ejercicios, lo que demuestra la falta de interés en acabar con este boquete en el Astoria-Victoria". También ha acusado ambos grupos del equipo de gobierno de "meter de nuevo en el cajón un proyecto que ha pedido la ciudadanía malagueña con más de 4.000 firmas en un manifesto, una consulta ciudadana como las que Paco de la Torre se niega a hacer. Le falta escucha activa". Para el socialista, "los malagueños quieren la Plaza de la Merced abierta y tenemos un proyecto para esto".

Por otro lado, ha explicado que "si mantenemos la plaza abierta, podremos llevar a cabo una reordenación del entorno, convirtiendo el paseo desde la casa natal de Picasso hasta el Museo de la Aduana en una milla verde cultural, uniendo también calle Alcazabilla con calle Granada y una plaza de la Merced diáfana". "Para iniciar el estudio sólo serán necesarios 200.000 euros, pero es que esta reurbanización, que no llevará más de un año, tampoco costará más allá del millón de euros", ha agregado.

A su juicio, "de lo que se trata de que la plaza vuelva a adquirir protagonismo, porque ahora mismo lo que hay es un boquete que no sabemos muy bien lo que PP y Ciudadanos quieren hacer con él. Han pasado doce años desde que Paco de la Torre adquiriera la parcela por 21 millones de euros. Doce años para derrumbar el edificio de los cines y toda una legislatura para tener una grieta abierta en la Plaza de la Merced, con vallas. Esto muestra claramente que Paco de la Torre no tiene modelo de ciudad. Hace falta mirar hacia el futuro y parece que el alcalde, después de 27 años de gobierno del Partido Popular, no lo quiere hacer".

Por otro lado, el portavoz socialista ha puesto "un ejemplo de la ineficacia del PP en el urbanismo de la ciudad" aludiendo al puente del CAC. "De la Torre es el máximo responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en empresa que no ha sido capaz de sacar adelante un contrato menor de 500.000 euros para devolver la conexión a pie entre los barrios de El Perchel y Soho, superando el cauce del río Guadalmedina".

Pérez ha insistido en que "si son incapaces de construir una pasarela peatonal por valor de 500.000 euros por encima del Guadalmedina, ¿cómo vamos pedir proyectos de ciudad a este equipo de gobierno? No han hecho nada en estos cuatro años. Málaga sufre otra legislatura en blanco, con barrios abandonados y sin modelo de ciudad", ha concluido