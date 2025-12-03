Una militante denuncia por presunto acoso sexual al secretario general del PSOE de Torremolinos

Una militante del PSOE de Torremolinos ha denunciado por un supuesto acoso sexual al secretario general del PSOE de este municipio malagueño y diputado provincial, Antonio Navarro. La afectada ha interpuesto una denuncia contra la Fiscalía de Málaga después de haber acudido en un primer momento al canal habilitado por el partido a nivel nacional para este tipo de casos. Se trata del mismo organismo al que llegaron el pasado julio las denuncias por una situación similar protagonizada por Paco Salazar, ex asesor de Pedro Sánchez. Estas últimas se perdieron recientemente sin haber abierto diligencias.

El PSOE de Málaga ha emitido un comunicado al respecto, asegurando que los hechos denunciados están siendo "objeto de examen e investigación" por el citado órgano. Cosa que no sucedió en el caso de Salazar. Este, según señalan, trabaja "con plena autonomía y con la obligada privacidad". Asimismo, afirman que en el momento que han tenido conocimiento de la denuncia en la Fiscalía de Violencia de Género ha trasladado "la información a la Comisión Ejecutiva Federal, por si procede su incorporación al expediente y si fuese oportuno la adopción de alguna medida".

En cualquier caso, aún no han dado ningún paso al respecto y Navarro mantiene todos sus cargos, tanto en el partido, como en Torremolinos y en la Diputación al cierre de esta edición. Afirman que, en todo caso, "si la Fiscalía abriese diligencias" la dirección provincial formularía a la Comisión Ejecutiva Federal la solicitud de suspensión cautelar de militancia de acuerdo al Estatuto y Reglamento de la formación.

Los mensajes que demostrarían este presunto acoso sexual, según publica Sur, se remontan a 2021. En ellos, Navarro mantiene conversaciones subidas de tono y proposiciones que la denunciante trata de eludir, unas veces de manera directa y otras cambiando de tema a ámbito profesional.

Este periódico ha tratado de recabar la versión de Antonio Navarro, sin haber obtenido respuesta. Desde el PSOE de Málaga, en el comunicado remitido, manifiestan "su compromiso inquebrantable con la igualdad y su rechazo absoluto a cualquier acoso contra las mujeres".

Navarro es concejal del Ayuntamiento de Torremolinos desde 2019. Diputado provincial en este mandato. Estudió un grado medio en Gestión Administrativa en Colmenar Viejo, Madrid; localidad cercana a donde empezó su andadura política, perteneciendo a las Juventudes Socialistas en Tres Cantos. En la actualidad estudia un grado de Economía en la UOC, una universidad a distancia. Es secretario general del partido en Torremilinos desde 2022, antes fue secretario de Organización en el municipio durante cinco años.

La denuncia se conoce justo el día que la Ferraz (donde se encuentra la Ejecutiva Federal de los socialistas) ha convocado a las secretarias de Igualdad de los territorios y portavoces parlamentarias del área a una reunión telemática. La cita se debe al revuelo formado después de que las denuncias contra Paco Salazar se hayan perdido sin que se haya efectuado ningún tipo de diligencia en al dirección. Aquellas denuncias, reveladas el pasado mes de julio, frustró el nombramiento del político sevillano como uno de los tres miembros que formasen parte de la secretaría de Organización, tras estallar el caso Cerdán y caer el número 3 del partido.

