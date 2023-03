La ministra de Innovación alerta del precio de la vivienda en Málaga: "Es evidente que falta regulación de pisos turísticos"

En el PSOE tienen clara cuál es la línea de flotación que deben explotar y continúan con toda la artillería pesada. Diana Morant es la última ministra –de momento– de las que se esperaban en la capital en los últimos días y completa el pleno respecto al tema a señalar: la vivienda y la necesidad de una regulación que apacigüe la subida de precios que se está produciendo tanto en alquiler como en la compra. Además, la titular de Innovación y Ciencia ha puesto en tela de juicio que si la transformación tecnológica "no se traduce en servicios para la ciudadanía, se corre el riesgo de expulsar a los vecinos".

Para Morant, “es innegable que Málaga se encuentra en una ebullición tecnológica, como la tuvo Silicon Valley en su momento, por la proliferación de empresas digitales que se han instalado aquí”. En este sentido, la titular de Innovación ha destacado "las políticas de vivienda como las que promueve Dani Pérez”, en referencia al compromiso de construcción de 10.000 VPO con un precio tope de 150.000 euros.

“El desarrollo empresarial y la acogida de nuevas firmas es una buena noticia, pero debemos mantener el equipo necesario entre lo que trae consigo la tecnología con la regulación y ordenación de la vivienda turística en los barrios”, ha expresado Diana Morant en pleno debate sobre el control que pide el líder socialista en la conversión de vivienda residencial en alojamientos turísticos. “Es evidente que en Málaga falta regulación de vivienda turística, porque vemos un equipo de gobierno preocupado por las minorías y no por la mayoría de los ciudadanos, que padecen el incremento en el precio del alquiler hasta en un 30% en los últimos años”. Diana Morant ha puesto el foco “en aquellos vecinos que no pueden pagar una vivienda en su ciudad y que se tienen que ir. La acción de gobierno de un ayuntamiento tiene que ir enfocado hacia ellos. Eso es el municipalismo por el que trabajan los socialistas, como Dani Pérez aquí en Málaga”, ha zanjado.

Estas declaraciones se han producido durante una visita a comercios del distrito de Cruz de Humilladero en la capital malagueña en la que la ministra ha estado acompañada por el candidato a la Alcaldía. “Dani Pérez es una inspiración para nuestro gobierno, el trabajo que hace él y su equipo a pie de calle, barrio a barrio y cerca de los ciudadanos. Eso es el municipalismo”, ha expresado Morant junto al líder socialista, acompañados por varios integrantes de la lista de candidatura.

"A 73 días del cambio"

El candidato y portavoz socialista, Daniel Pérez, ha llegado a la cita con la ministra tras visitar junto al ministro Félix Bolaños un centro de discapacitados en Antequera. “Gracias, Diana, por visitar mi ciudad. Una ciudad que sufre desde hace años un problema habitacional, con más de 3.500 malagueños que se van cada año por la falta de vivienda con precios asequibles”. Tras explicar a la titular de Ciencia e Innovación su compromiso para alzar 10.000 VPO si llega a ser alcalde tras los comicios de mayo, Pérez ha reiterado que “en Málaga nos encontramos más de 8.000 viviendas turísticas reguladas, pero hay miles de ellas más sin registrar”, por lo que “nos encontramos con una despersonalización del centro histórico que tiene más pisos turísticos que vecinos, un fenómeno que se está extendiendo a los barrios trayendo consigo el incremento de precios del alquiler”.

Daniel Pérez ha recordado que “el pasado domingo pudimos debatir con la ministra Raquel Sánchez las actuaciones del Gobierno central en materia de política social de vivienda y explicamos que la construcción de vivienda protegida y con precio asequible es el eje de nuestra campaña. Debemos frenar la fuga de familias malagueñas que no se quieren ir de su ciudad pero no tienen más remedio que hacerlo porque no encuentran casa ajustada a sus bolsillos”.

El candidato socialista ha expresado que “Málaga sufre un drama habitacional al que los socialistas vamos a dar respuesta porque si soy alcalde de Málaga crearemos un gran parque público de vivienda, daremos una respuesta contundente ante esta realidad y frenaremos la conversión de vivienda residencial en alojamiento turístico para que los precios del alquiler dejen de subir”. Pérez ha ratificado este compromiso “a 73 días del cambio para Málaga”.