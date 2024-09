La ministra de Vivienda pide en Málaga una "alianza de país" con partidos y sector para atajar el problema habitacional

Los problemas a resolver en torno a la vivienda parecen claros: altos precios y baja oferta que acaban lastrando las posibilidades de emancipación de los jóvenes. Y en el Congreso Nacional de Vivienda que se está celebrando en Málaga tanto los constructores como las administraciones han parecido llegar a un punto común de la forma de abordarlos. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido una gran alianza de país, que no sólo incluya a los partidos políticos, sino también al sector implicado, con el que remar todos a una.

Rodríguez ha señalado que el acceso habitacional es la principal preocupación del 50% de países de la OCDE, por lo que la casuística que azota a los habitantes de las principales ciudades españolas –entre ellas Málaga– no es coto privado nacional. "El objetivo debe ser que ningún español dedique más del 30% de sus ingresos a la vivienda", ha destacado. Y ha subrayado que, "por primera vez" administraciones, sector y promotores van en la misma línea, "no siempre fue así".

"Ojalá fuese un problema sólo de un grupo social, pero no es un problema sólo de los jóvenes, es dramático que un maestro tenga que compartir piso o que los enfermeros no puedan vivir en las grandes ciudades", ha señalado reconociendo que "no estamos haciendo lo suficiente" para atajar el problema. Asimismo ha reclamado a los promotores "empatía social" para afrontar esta gran alianza nacional.

El principal escollo para alcanzarlo, en estos momentos, es la falta de oferta, "son muchos los factores que la condicionan", ha señalado, recordando al PP que la Ley de Suelo está pendiente de su aprobación en el Parlamento, por lo que ha pedido al principal partido de la oposición su apoyo "a una ley que se ha demostrado que es buena y que no genera debate con el sector, esta ley podría ser tramitada ya".

También ha hecho hincapié en que el parque público de vivienda es muy deficitario con respecto a otros países "se construyeron 2,5 millones de viviendas con un gran esfuerzo y ahora no están en "manos de los españoles". Con esto ha anunciado que el Gobierno está poniendo "todos los suelos que tiene y la financiación" con la mira puesta en que la vivienda de titularidad pública suponga un 20% del total del mercado "como los países que lideran en Europa y que menos problema tienen de precios".

Juanma Moreno le tiende la mano y asegura que "las administraciones somos ahora más problema que solución"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le ha devuelto la mano tendida, "estamos a su disposición, siempre abiertos al diálogo aunque tengamos enfoques distintos de cómo solucionarlo, el problema es común". Así, ha recordado que, aunque están trabajando en agilizar los trámites y ser más útiles –recordando que están trabajando en una nueva Ley de Vivienda, que tendrá en 2026, ha anunciado– "ahora mismo las administraciones somos más problema que solución, hay que revertirlo". "Debemos poner el interés general por encima de todo", ha añadido.

Moreno ha entrado en los problemas burocráticos que ralentizan la puesta en carga de nuevos proyectos, "tenemos una lentitud administrativa que ahoga a la construcción, tenemos que mirarnos a nosotros primero porque seguimos en un mundo analógico a pesar de que vivimos en un mundo digital".

En cuanto a la vivienda, ha señalado el grave problema demográfico que se viene, "el INE señala que Andalucía ganará en los próximos 15 años 700.000 habitantes, de los que 400.000 vendrán a Málaga", señalando las dos caras del poder atractor de la ciudad, "que sea tan exitosa también ha roto el mercado de la vivienda".

En Andalucía, ha situado la demanda en 90.000 familias, citando al Banco de España y se ha marcado el objetivo de construir 10.250 VPO, el triple que los cinco años anteriores a su Gobierno, criticando la "pobre" herencia recibida.