La misión imposible de los jóvenes para independizarse en Málaga

Es un problema endémico pero este organismo destaca que en lugar de mejorar se va a peor , es decir, que los jóvenes tienen unas condiciones de vida cada vez más complicadas. “Si la gran crisis económica que comenzó en 2008 ya lastró de forma permanente las trayectorias vitales de toda una generación, la crisis de 2020, agravada por la pandemia de la COVID-19, está teniendo unos efectos incluso peores, dado que las personas jóvenes que los sufren se encuentran en una situación de partida más precaria que la de la generación que las precedió”, señala este estudio, que refleja que incluso jóvenes que sí lograron emanciparse han tenido que regresar a casa de sus padres porque “sus trayectorias de independencia se hicieron inviables”. Dicho de otra forma, no tenían los suficientes recursos económicos para vivir solos.

Hay que tener un buen ahorro para hipotecarse

Un reciente estudio de Fotocasa señala que es necesario tener casi 60.000 euros ahorrados para poder pagar la entrada de una vivienda en Málaga capital. Y no una especialmente lujosa sino un piso normal de 80 metros cuadrados. Es un 46% más que hace apenas cinco años. Pocos jóvenes se pueden permitir el lujo de tener esa cantidad en su cuenta bancaria. En el portal Idealista, por ejemplo, se puede hacer una simulación de hipoteca. Ponemos 255.000 euros, el precio medio de una vivienda en Málaga. Normalmente los bancos dan hasta el 80% de la hipoteca por lo que, en ese caso, habría que aportar de inicio el 20% restante, 50.000 euros. No obstante, no es solo el precio el piso sino que también hay otros impuestos y gastos que abonar. Si se tuviera ese dinero y se decidiera seguir, la cuota mensual sería de 690 euros en un periodo de 30 años. A 40 años saldría un pago mensual de 535 euros al mes.