Mitos sobre los piojos que son falsos

Los piojos son esos parásitos que acompañan a los niños, sobre todo en verano. A lo largo de la vida, se escuchan varios mitos sobre estos bichitos que no son verdad y que hacen creer, incluso, que no tienes.

María Sandra Ruiz, fundadora de Pica peques, ha sido la encargada de desmentir estas historias que han ido pasando de generación en generación.

Cuando tienes piojos, pica la cabeza

Mentira. De hecho, se pueden tener piojos durante 15 días y que no te pique la cabeza en ese momento. Aun así, si te pica la cabeza y tu nivel de picor es alto, tu cuerpo segrega un antídoto para que el picor desaparezca o no sea tan molesto. Un ejemplo de esto es Supervivientes: las dos primeras semanas están con picores insoportables, y a las 2 semanas su cuerpo ya ha asimilado su nivel del dolor, da igual las veces que te piquen.

Los piojos saltan o vuelan de cabeza en cabeza

Mentira. El piojo no tiene resorte en las patas para saltar como un saltamontes ni alas como un mosquito para poder volar. Tiene 6 patas, de manera horizontal, ya que le piojo es plano, y es esta característica la que hace que cuando agites el pelo, puedas lanzarlo.

Si tengo el pelo largo y sucio tengo más posibilidades de coger piojos

Son leyendas urbanas. Si tienes el pelo grasiento y malnutrido, si el piojo quiere poner las liendres, el pegamento que usan no es capaz de adherirlas, así que lo reconoce como un ambiente no saludable para él y se va a ir. "Los tratamientos que yo hago son todos en pelo limpio", asegura María.

Los piojos pueden provocar enfermedades cuando muerden

Mentira. Las enfermedades no son por el piojo en sí. Cuando te pica, provoca una reacción como si fuese un mosquito. Al rascarte, se puede infectar porque te haces heridas en la cabeza. No es por el piojo, sino por la herida.

Los piojos se hacen resistentes a los tratamientos

Mentira. El piojo ha evolucionado como cualquier especie y se ha adaptado, pero no ha sido cosa de un momento. "El producto que te hechas no mata el piojo, sino que lo adormece para que te sea más fácil quitarlo. Ya tu pericia al retirarlos hará que puedas quitarte más o menos, pero siempre hay riesgo de que te dejes alguno que podrá seguir reproduciéndose", añade María. "La culpa la tiene más el producto, ten en cuenta que los piojos, como cualquier animal, tarda cientos de años en evolucionar".

Los remedios naturales para los piojos funcionan

Mentira. Hay que tener en cuenta que un piojo aguanta 4 horas sin respirar si hay algo que lo pueda matar. No hay nada en el mercado que lo pueda eliminar al completo. El vinagre no lo mata aunque lo dejes 20 horas. Lo único que hace en el pelo es función de lubricante, por lo que cuando se pasa la liendrera es más fácil extraer las liendres. En todo caso, sería un remedio casero para poder quitar liendres con más facilidad, pero al piojo no le hace nada.

Los piojos son resistentes al agua

Verdad. "Nosotros en el 2010 hicimos un estudio en dos piscinas comunitarias y las dos tenían piojos. Concluimos, después de observar las piscinas durante dos semanas, es que cuando llegan los niños, sueltan el piojo al agua. Al ser tan pequeño y estar en la superficie, tiene oxígeno suficiente para vivir. Estos piojos se van moviendo a la parte del borde de las piscinas, así que los niños que no suben por las escaleras, son los que los acaban cogiendo", concluye María.

Hay que tener mucho cuidado con todas estas leyendas y mitos que se escuchan desde que eres pequeño porque pueden marcar la diferencia no solo al creer que tienes o no estos pequeños parásitos, sino en los procedimientos que se usan para poder eliminarlos al completo y de la forma más correcta posible.