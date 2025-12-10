Montero destaca que Málaga "es la mejor ciudad" para ser la nueva sede de la Autoridad Aduanera Europea

Juanma Moreno, María Jesús Montero y Francisco de la Torre en la presentación de la candidatura de Málaga como nueva sede de la Autoridad Aduanera Europea

Málaga ya ha dado su primer paso público en la candidatura a convertirse en la sede de la futura Autoridad Aduanera Europea (EUCA). Este miércoles, ha sido el acto de presentación oficial del postulado en la sede de la Representación Permanente de España Ante la Unión Europea (REPER) en Bruselas. En el mismo han participado María Jesús Montero, vicepresidenta de España, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, o Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad.

Este es el primer paso de varios a dar en enero y febrero. No será, al menos, hasta el segundo mes del año que viene cuando se dé un veredicto de qué urbe acogerá el nuevo organismo. Málaga compite con otras ocho ciudades europeas de la importancia de Roma, Lille o Lieja.

La creación de una autoridad aduanera europea está contemplada entre las medidas incluidas en un paquete legislativo presentado por la Comisión Europea el 17 de mayo de 2023 para mejorar la gobernanza de la Unión Aduanera y servir como motor e impulso de las reformas contempladas.

Cabe recordar que el Gobierno de España, con el apoyo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, presentó el 27 de noviembre la candidatura de Málaga para albergar la EUCA. La sede de la EUCA se decidirá en votación por los colegisladores (Consejo y Parlamento europeos) de acuerdo con un procedimiento de selección tasado y transparente basado en los criterios fijados en una convocatoria pública aprobada el 16 de octubre, que toman en consideración aspectos como las oficinas destinadas a la sede, la conectividad digital y comunicaciones del municipio, su oferta hotelera y el ecosistema empresarial y educativo del entorno, entre otros aspectos, señala el Ayuntamiento en un comunicado.

Además de Málaga, han presentado candidatura otras ocho ciudades: Lieja (Bélgica), Lille (Francia), Zagreb (Croacia), Roma (Italia), La Haya (Países Bajos), Varsovia (Polonia), Oporto (Portugal) y Bucarest (Rumanía).

En su intervención, la vicepresidenta primera ha resaltado que Málaga es "la mejor candidata" y ha puesto en valor la combinación de "oportunidades técnicas, logísticas y vitales" que ofrece esta ciudad. Precisamente, María Jesús Montero anunció esta candidatura el pasado 17 de julio.

Ha destacado tanto el posicionamiento geoestratégico de la ciudad y su excelente conectividad, así como el ecosistema económico y del conocimiento "pujante" que alberga la ciudad andaluza, y los atractivos que ofrece en cuanto a calidad de vida, seguridad y servicios públicos e infraestructuras sanitarias y educativas de excelencia, algo que constituye una "ventaja competitiva clara" de la candidatura malagueña.

Montero, que ha recordado el respaldo institucional con que cuenta esta candidatura por parte de todas las administraciones públicas, junto a la sociedad civil malagueña, ha aludido además a la experiencia aduanera que posee España, con organismos capaces de gestionar grandes volúmenes de comercio.

En ese sentido, ha citado el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, integrado en la Agencia Tributaria, como organismo reconocido a nivel europeo como una referencia en la modernización, digitalización y gestión sin papeles.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tras la presentación ha afirmado que "Málaga tiene una candidatura fuerte como pocas para acoger con éxito un organismo de esta naturaleza donde es necesario que haya un sistema de innovación potente" debido a que va asociado a la creación de un gran cetnro de procesamiento de datos.

Además, señala que juega a favor de la ciudad la calidad de vida, pero también la conexión aérea con otros países de la Unión Europea, "la calidad de vida de Málaga se convierte en una cualidad muy fuerte, muy sólida. Ser feliz en el trabajo depende de que los trabajadores se sientan agusto, acertarán los que voten por Málaga", ha indicado.

Proceso de creación de la Autoridad Aduanera de la UE (EUCA)

En mayo de 2023, la Comisión Europea aprobó el paquete de reforma de la unión aduanera de la UE, donde figura como elemento esencial la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión y la Autoridad Aduanera de la Unión Europea.

De esta forma, la propuesta comunitaria se asienta en dos pilares fundamentales: la creación de una Autoridad Aduanera de la UE y la creación de un Centro Aduanero de Datos de la UE.

La Autoridad Aduanera de la UE, que será una agencia descentralizada, tendrá como función principal la gestión de los datos a través de un Centro de Datos, así como la puesta en común de los conocimientos especializados y las competencias actualmente dispersas en toda la UE, con el fin de guiar, coordinar y apoyar a las autoridades aduaneras nacionales.

Así, la Autoridad Aduanera coordinará la gestión operativa de las crisis y será el interlocutor aduanero central de las autoridades no aduaneras encargadas de preservar la integridad del mercado único.

La elección de la sede de esta Autoridad Aduanera se debe efectuar conjuntamente por el Consejo y el Parlamento Europeo, basándose en los criterios de la Comisión Europea, que analizará hasta el 8 de enero las opciones recibidas y remitirá una evaluación sobre las que cumplen los requisitos al Parlamento Europeo y al Consejo.

Las candidaturas también deberán defenderse ante el Consejo y el Parlamento Europeo a inicios de 2026. Posteriormente se producirán las votaciones conjuntas en ambas instituciones, algo previsto para febrero de 2026, que será cuando previsiblemente se conozca la ciudad elegida para albergar la Autoridad Aduanera Europea.