Las fórmulas de Moreno Peralta y Ruiz Sinoga para relanzar Málaga

Tener una buena planificación urbana, una estrategia de ciudad y provincia definida, olvidar la ansiedad constante de querer organizar un mega evento internacional para parecerse o superar a otras urbes y estar orgulloso del valor autóctono, saber que hay que apostar sí o sí por la reducción de emisiones para hacer frente al cambio climático, aprovechar la oportunidad del Plan Málaga Litoral para generar nuevos flujos ciudadanos y zonas verdes, incorporar el muelle 4 a la ciudad, no morir de éxito... Son muchas las ideas que bullen de la cabeza del arquitecto y urbanista Salvador Moreno Peralta y del catedrático del departamento de Geografía de la Universidad de Málaga José Damián Ruiz Sinoga en un encuentro a dos bandas organizado por Málaga Hoy para conocer la opinión de estos dos expertos sobre el presente y el futuro de Málaga. Los dos se caracterizan por hablar claro y aquí vuelven a hacerlo sin pelos en la lengua.

Estrategia de ciudad

“Málaga está en un momento de ebullición tremendo pero con una cierta improvisación. La explosión se está haciendo desde bases poco sólidas desde el punto de vista de la planificación urbana”, expone Moreno Peralta. “Se habla continuamente en los medios de así va a quedar este barrio, así va a ser no sé qué, pero no hay una planificación detrás. ¿Se han visto los pros y los contras, el aumento de densificación en los sitios?”, resalta el arquitecto quien, no obstante, le echa un cable a las administraciones locales porque “los planes generales de ordenación urbana son instrumentos que restringen los crecimientos y duran ocho años, por lo que se tarda más en su redacción que en su vigencia”.

Moreno Peralta teme que “todo lo que se está haciendo adolece de una cierta precipitación, buscando más la espectacularidad que la trastienda”. Ruiz Sinoga también habla sin paños calientes. “Málaga no tiene estrategia de ciudad y se funciona a golpe de ocurrencia. Tenemos la Málaga de las infografías que tienen intereses detrás, pero me da la sensación de que son muy cortoplacistas”, indica.

En opinión del catedrático, “Málaga necesita una estrategia de ciudad que considere aspectos básicos como la sostenibilidad, que nadie se quede atrás, hacer partícipe al ciudadano e incluir la dinámica del cambio climático”. En este sentido, Ruiz Sinoga advierte de que en 2030 hay que reducir la emisión de CO2 en un 50% para no entrar en un punto de no retorno, pero “estamos liados en el corto plazo con las guerras, las pandemias, las pérgolas y los temporales y se nos olvida que hay que hacer una planificación a largo plazo”. Moreno Peralta insiste en esa falta de estrategia de ciudad y recalca que “cuando un político acusa a otro de no tener estrategia de ciudad es porque tampoco la tiene él o ella”.

Ambos expertos creen que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, “leyó bien” el fracaso de la ciudad en su aspiración a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2016 y que Málaga ha sabido crecer con el impulso de la cultura sin necesidad de ajustarse a las exigencias de la capitalidad cultural, pero “no se puede basar todo en poner una serie de museos porque una realidad cultural no es un sumatorio de museos, podría serlo pero si hay una estrategia detrás”, afirma Ruiz Sinoga, quien añade: “Después de 20 años, ¿cuál es el proyecto emblemático de De la Torre? La gente dice el muelle 1 pero eso no es del Ayuntamiento o la calle Larios pero eso fue de Villalobos. En mi opinión falta un proyecto emblemático”.

Plan Málaga Litoral

Ese proyecto emblemático para relanzar no solo Málaga capital sino el conjunto de la provincia puede ser, en opinión del arquitecto y del catedrático en Geografía, el Plan Málaga Litoral. Este proyecto plantea soterrar el tráfico en la zona del Paseo de los Curas, crear más de 64.000 metros cuadrados de espacio libre para el peatón ampliando así la famosa almendra del centro histórico, dos nuevas estaciones de autobús subterráneas y diversas actuaciones en materia medio ambiental, de eficiencia energética o de digitalización. Según se recoge en la documentación que tiene el Ayuntamiento de Málaga la inversión total ascendería a 365 millones de euros sin IVA, de los cuales la mayor partida (162 millones de euros) sería para el soterramiento del eje litoral y 63 millones para el intercambiador en la explanada de la estación.

Moreno Peralta es uno de los impulsores de esta idea junto al ingeniero José Alba y, lógicamente, la defiende. “Las posibilidades de tránsito rodado se han quedado constreñidas al eje litoral y el soterramiento total o parcial permitiría incorporar un espacio peatonal fantástico e incrementar la centralidad de Málaga”, expone el arquitecto, quien subraya que facilitaría además “una fusión absoluta con el puerto” cuando se incorpore el muelle 4 para uso ciudadano, descomprimiendo así el centro.

“Me gusta el Plan Litoral y creo que es el gran proyecto de la Málaga del siglo XXI, pero creo que hay dos problemas importantes que se tendrán que salvar con imaginación: el primero es el económico, su financiación, y el segundo es su adaptación al cambio climático”, asegura Ruiz Sinoga, quien resalta que “el tema ambiental va a imponerse al económico. Ya lo estamos viendo con la guerra con la dependencia energética y los gobiernos se van a tener que poner las pilas”.

Moreno Peralta defiende que “no es una obra faraónica” en cuanto a costes pero que la inversión, en todo caso, tiene que ser público-privada. “Hay fuentes de financiación permanentes a largo plazo como la explotación de las estaciones o los aparcamientos”, detalla. El arquitecto ve viable este proyecto pero, al margen del resultado, cree que está siendo positivo por dos razones. La primera, dice, “es que se está ejecutando desde el minuto uno a nivel de proyecto sin hurtarle a la opinión pública las dificultades que existen”. La segunda, añade, es que “está consiguiendo abrir el melón de proyectos enquistados como la llegada del metro o el ferrocarril hacia la zona este, por lo que con esto también ponemos una primera piedra para que el metro pueda llegar allí”. Ruiz Sinoga coincide en esta explicación y subraya que “el parking de la plaza de la Marina es un tapón enorme y tiene los días contados porque se puede hacer algo mucho más funcional”.

Una ciudad-región

Moreno Peralta apunta que una de las claves del Plan Málaga Litoral y, en general, de los objetivos de Málaga es convertirse en una “ciudad-región”, es decir, que Málaga aproveche todas las potencialidades de la provincia como motor y que la capital sea el centro de esa gran maquinaria. “Málaga es más que Málaga capital. Está la costa occidental, la Axarquía, el Guadalhorce que espera su momento, el hub antequerano, tenemos líderes mundiales y europeos en el sector agroalimentario como Dcoop, Trops o Montosa... Estamos hablando de una ciudad-región”, insiste el arquitecto.

Ruiz Sinoga considera que dentro de esa visión provincial “hay que distribuir bien los recursos y marcar cuáles son nuestros límites y ver hasta dónde podemos llegar”. En este sentido, afirma que es importante promover los espacios naturales pero siempre que sean sostenibles desde todos los puntos de vista, incluyendo el económico. “El Valle del Genal es maravilloso, pero la persona que vive y trabaja allí no puede depender de que alguien quiera ir allí o no, sino que hay que valorizar los espacios. No puede ser, por ejemplo, que en pleno siglo XXI, estés en una zona de interior a 20 minutos de la masificada Costa del Sol y no haya cobertura en el móvil. Necesitamos reequilibrar la provincia”, destaca el catedrático de Geografía de la UMA.

Sin compararse a nadie ni morir de éxito

Málaga está de moda. Están viniendo muchas multinacionales, ha querido organizar la Copa América de 2024, aspira a desarrollar una Expo en 2027... Mucha gente está hablando maravillas del crecimiento de Málaga y eso es positivo, pero según estos expertos hay que ir con calma porque se está yendo un poco la cabeza, sobre todo a la hora de querer compararse con grandes urbes como Madrid o Barcelona.

“Hay que tener sosiego en Málaga para disfrutar del éxito. Málaga es la única ciudad de España que ha conseguido romper el techo de la invisibilidad respecto a Madrid y Barcelona y lo ha hecho gracias a su proyección, a la importancia de la marca y el producto que ponemos en el mercado, pero causa rubor oír decir que somos el Silicon Valley o que vamos a superar a Barcelona en una serie de parámetros urbanos”, afirma Moreno Peralta, quien advierte de que “una sobreexplotación intensiva de los recursos culturales que Málaga ha puesto en valor puede producir un efecto indeseado de saturación e incluso de explosión, como si a un utilitario se le pusiera el motor de un Fórmula 1”. “Málaga debe aspirar a ser una de las mejores ciudades del Mediterráneo para vivir, pero compitiendo consigo misma, que es la base de su orgullo, su mérito y su solidez”, comenta el arquitecto.

“Málaga tiene que ser ella misma sin compararse con nadie. Cuando era joven nos comparábamos con Granada, luego con Sevilla y ahora con Barcelona y Málaga tiene su propia dinámica”, asevera Ruiz Sinoga.

La clave es la tecnología

El sector del que Málaga puede sacar buena tajada a corto, medio y largo plazo es, según estos expertos, la tecnología. “Turismo tiene todo el mundo, pero el valor más sólido de Málaga es el tecnológico. Es un factor diferencial y un gran capital porque consigue atraer a una población importante, joven, dinámica, con dinero... Es la industria del siglo XXI y en Málaga podemos volver a ser fuertes como lo fuimos con la industria en el siglo XIX, pero con lo que hay ahora”, afirma Moreno Peralta, quien destaca las “muy meritorias” empresas tecnológicas que han salido principalmente de la UMA o Málaga Tech Park, aunque lamenta “que muchas de estas empresas que han aflorado en Málaga han sido vendidas a grandes multinacionales”. “Málaga Tech Park fue una apuesta que se sabía que iba a costar tiempo y que va cada vez a más”, apostilla Ruiz Sinoga.