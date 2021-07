Moreno Bonilla, preocupado por la presión asistencial Covid en Málaga

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha mostrado su preocupación en relación a los datos de hospitalizaciones por Covid en la provincia de Málaga. Esta quinta ola ha hecho que "los hospitalizados por Covid se multipliquen por cuatro en el último mes en Málaga y en las UCIs por 4,7". Son ya 62 los hospitalizados que necesitan ser atendidos en las Unidades de Cuidados Intensivos de los centros sanitarios de la provincia.

Preocupa en la Junta que el ritmo de contagios no aminora, sino lo contrario. Este lunes la Consejería de Salud y Familias ha registrado 1.312 casos en las últimas 48 horas, ya que los domingos no se comparten estos datos. "Pido mucha responsabilidad a los ciudadanos, sobre todo en las zonas turísticas. Málaga es una provincia eminentemente turística y es necesario rebajar los contagios para no tener que tomar medidas como el toque de queda".

Toque de queda que podría imponerse a Estepona si se reuniese hoy el Comité Territorial y sólo se tuviese en cuenta el parámetro de la incidencia acumulada (IA) en los últimos 14 días. La ciudad costasoleña es la única de más de 5.000 habitantes que supera los 1.000 casos (1.022,4) por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Cerca de esta cifra se sitúan Marbella (que baja de los 1.000 casos) con 984,9 y la capital, con 939,9 casos y una subida de casi 50 puntos, mientras su IA a 7 días también está al alza. En la provincia la tasa es de 811,1 casos, la más alta de Andalucía una jornada más. "Pero no sólo tenemos que fijarnos en la incidencia acumulada, hay que verla junto a otros datos como la ocupación de camas UCI", ha afirmado Moreno Bonilla.

Durante el fin de semana han ingresado en Málaga 49 personas en los hospitales, de los cuáles dos lo han hecho en UCI (son 5 personas más las que ocupan camas UCI respecto al sábado). La otra cara de la moneda es que no hay que lamentar ningún fallecido y la cifra de decesos sigue anclada en los 1.703. Los recuperados suman 403 pacientes que se han recuperado satisfactoriamente de la enfermedad.