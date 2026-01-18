Muere un invidente tras caer del puente colgante de la Estación de Gaucín

Un invidente perdió la vida este sábado al caer del puente colgante de la Estación de Gaucín, en el término municipal de Cortes de la Frontera. El suceso ocurrió este sábado, según ha confirmado la Guardia Civil.

Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Álora tuvieron que intervenir para recuperar el cadáver, que se hallaba en el agua, en el cauce del río Guadiaro. La Benemérita ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para la correspondiente autopsia a fin de determinar las causas de su muerte.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, sobre las 12:10 recibió una llamada que alertaba que se había perdido la pista a un varón invidente que hacía una ruta de senderismo por la zona. De inmediato, el 112 activó al Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), la Guardia Civil, la Policía Local de Gaucín y la de Cortes de la Frontera, así como a los servicios sanitarios.

El instituto armado a su vez desplazó al lugar a los agentes del Greim, con base en Álora, y a un helicóptero desde Granada. El dispositivo finalmente pudo localizarlo, pero el hombre, de 47 años, ya estaba sin vida. La zona en la que se produjo el suceso fue la del Barranco de las Buitreras y los guardias civiles hallaron el cadáver, río abajo, de donde tuvieron que rescatarlo.

El Servicio de Emergencias 112 ha señalado que desconoce las circunstancias en que el hombre cayó al cauce, ni tampoco quiénes fueron las personas que alertaron de su desaparición.

Un reciente rescate del Greim

El pasado 10 de enero, un joven de nacionalidad belga fue rescatado por efectivos de la Guardia Civil en la localidad malagueña de Istán tras quedar enriscado en una alta pared de unos 80 metros de altura de la que no podía moverse por riesgo a precipitarse.

El suceso tuvoo lugar en torno a las 15.00 horas cuando el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Álora fue activado en ayuda del hombre. La Guardia Civil avisó al helicóptero del cuerpo con base en Granada y el grupo de montaña referido, que realizaron ciclos de grúa para extraer a la persona sin ninguna incidencia e ilesa, trasladándolo a una zona segura para su evacuación.