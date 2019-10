Una mujer que tenía un DIU de los defectuosos se queda embarazada

Achacaba los vómitos y el malestar a una gastroenteritis. Como es autónoma, seguía trabajando a fuerza de limonada alcalina y mucho esfuerzo. Pero no era una gastroenteritis. Era Manuel o Manuela, que se estaba formando en su vientre. M. P. tiene 36 años, es madre de una niña de 8 y volverá a serlo pese a que no estaba en sus planes. El embarazo ha sido una auténtica sorpresa. Tenía un dispositivo intrauterino (DIU) colocado porque no pensaba tener más hijos. Pero el DIU que le implantaron estaba entre los defectuosos de la marca Eurogine por los que la Agencia Española del Medicamento lanzó una alerta y le ha fallado. “Me ha tocado a mí”, dice.

Está embarazada de 10 semanas y piensa seguir adelante con la gestación. “No quería más niños, ponía medios, pero si ha sido así, tendrá que venir...”, afirmaba la mujer. No lo tiene claro aún, pero baraja pedir responsabilidades a la empresa fabricante. Su DIU es de la partida “01030000 Ancora 375 Cu Normal” de dispositivos defectuosos incluidos en el listado de la Agencia del Medicamento, como se ve en la foto remitida por la afectada.

Su caso está considerado de alto riesgo porque en su útero tiene su bebé y el DIU. Por coincidencias de la vida, hace unas tres semanas encontró la caja del dispositivo. Fue porque le robaron el móvil y dio vueltas la casa para encontrar la documentación del teléfono. Pero lo que halló fue la caja del DIU. Sus familiares y amigos le bombardearon el nuevo móvil con la noticia de los dispositivos defectuosos. Fue así como descubrió que ella estaba entre las afectadas.

Soy autónoma. Esto me descuadra todo; pero he escuchado su corazón y no me planteo abortar”

Autónoma, separada y viviendo en una casa de 65 metros cuadrados, aunque hace un año inició una relación con una nueva pareja, no quería tener más hijos. Por eso tras nacer su hija, se apuntó en la sanidad pública para hacerse la ligadura de trompas. “Nunca me llamaron”, sostiene. Mientras llegaba este método definitivo, se planteó un DIU. Se lo colocaron. Tenía supuesta protección anticonceptiva por cinco años. Todavía le quedaba un año por delante de cobertura. Pero le falló.

Ironías del destino, su hija también fue fruto de un fallo del anillo vaginal. “Pero mi niña es mi motor”, enfatiza. Por eso, ante este segundo embarazo sostiene:“Me viene fatal. Soy autónoma y esto me descuadra todo. Pero he escuchado su corazoncito y no me planteo un aborto”. El padre, que no tiene hijos, está encantado con la sorpresa.