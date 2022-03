¿Por qué multan a los conductores en Málaga?

Es raro el conductor o la conductora que reconozca haber cometido una infracción de tráfico, pero las estadísticas oficiales demuestran que en Málaga se realizan muchas. Demasiadas. En el año 2020 fueron 229.383, según el anuario de la Dirección General de Tráfico (DGT) y eso que hubo un mes y medio de confinamiento. De hecho, fue la tercera provincia española con mayor número de infracciones tras Madrid y Valencia, si bien cabe señalar que la DGT no publica los datos de Cataluña y País Vasco al tener las competencias transferidas, por lo que se entiende que Barcelona también tendrá números mayores.

Málaga, por tanto, es un foco de multas al haber mucho tráfico durante todo el año y triplicarse la población en la costa en verano pero, ¿cuáles son las principales causas? El exceso de velocidad es la que se lleva la palma al acaparar el 72% de las denuncias.

Los radares pusieron 166.981 denuncias en la provincia de Málaga por exceso de velocidad, de las cuales 154.825 fueron radares fijos y 12.156 móviles. La mayoría de radares fijos están señalizados, pero eso no está impidiendo que miles de conductores vayan más rápido de lo permitido. También es cierto que algunos están colocados estratégicamente en puntos en plena autovía donde es difícil no rebasar los 80 kilómetros por hora. En cualquier caso, las normas están para cumplirlas y los radares se están hinchando a fotografiar matrículas de conductores imprudentes.

Ir demasiado rápido es la infracción más habitual, sobre todo con unos vehículos que son cada vez más potentes y cómodos. Pero hay muchas conductas que ponen en peligro al conductor del vehículo y al resto de personas que van por la vía, tanto en algún tipo de vehículo como peatones. Una de las más habituales, y que ahora se va a penalizar más con la nueva ley de tráfico que entra en vigor este lunes, es ir hablando o mirando el teléfono móvil. Pese a las numerosas campañas de tráfico en esta materia y al sentido común, en 2020 se pusieron en Málaga 4.695 multas por ir con el móvil mientras se conducía.

Pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es obligatorio, pero miles de conductores hacen caso omiso año tras año. En 2020 se pusieron más de 21.000 denuncias en Málaga por no tenerla pasada. No tener seguro es otro clásico. Hay más de 5.500 multas por circular sin él o, directamente, por no tener el vehículo asegurado, con el riesgo económico que ello implica en el caso de que haya un posible accidente para el culpable y para la víctima.