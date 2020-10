Cinco municipios de Málaga superan los 500 casos de coronavirus por 100.000 habitantes

Cinco municipios de la provincia de Málaga superan la tasa de 500 casos por 100.00 habitantes, una docena de pueblos no han tenido aún ningún contagiado y otras 41 localidades llevan 14 días sin nuevos positivos. Esa es, en apretado resumen, la radiografía de la situación malagueña sobre el coronavirus. Los cinco municipios que pasan la línea roja de los 500 contagios por 100.000 habitantes marcada recientemente por el Consejo Interterritorial de Salud (CIS) son Jimera de Líbar, Guaro, Sierra de Yeguas, Cuevas de San Marcos y Moclinejo, en ese orden.

El parte de este lunes de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía recoge una tasa de 2.150,5 infectados por 100.000 habitantes Jimera de Líbar. Este pueblo de 372 habitantes tiene la mayor incidencia de la provincia en relación con su población. Le siguen Guaro con 1.858,4,Sierra de Yeguas con 1.673,6, Cuevas de San Marcos con 1.452,9 y Moclinejo con 708,1.

El virus concentra más casos en las grandes aglomeraciones urbanas ubicadas en la franja litoral y ha castigado menos a los pequeños pueblos del interior. Sin embargo, estos cinco municipios aunque no superan los 3.500 habitantes tienen una incidencia alta en relación al número de vecinos.

Hay también 12 pueblos en los que aún no ha entrado el Covid 19. Casi todas son localidades alejadas de las grandes concentraciones urbanas y de pocos vecinos. De esa docena de municipios siete pertenecen a la Serranía de Ronda: Alpandeire, Atajate, Benadalid, Faraján, Jubrique, Júzcar y Pujerra. En la Axarquía hay tres pueblos en los que todavía no ha llegado la pandemia. Se trata de Canillas de Albaida, Salares y Comares. Y otros dos sin casos pertenecen al Distrito Sanitario Málaga. Son Macharaviaya y Totalán. Es decir que en los distritos sanitarios de Serranía, Axarquía y Málaga siguen teniendo algunas localidades libres de Covid. En cambio, todos los municipios agrupados en los distritos sanitarios de la Costa del Sol occidental, el Valle del Guadalhorce y La Vega de Antequera han notificado infectados por coronavirus.

Otro parámetro importante en la buena evolución de la pandemia es que no haya nuevos casos en los últimos 14 días. En esa situación están 41 de los 103 municipios de la provincia, de acuerdo a la información colgada en la web de la Consejería de Salud y Familias. Pero en general se trata de pueblos pequeños ya que no hay gran ciudad o cabecera de comarca que no contabilice algún caso en las últimas dos semanas.

En Málaga en los últimos 14 días se han diagnosticado por PCR un total de 623 contagiados. En Marbella, 298. En Vélez los detectados por esta prueba –que determina cuando una persona está infectada y puede transmitir el virus– en ese periodo son 70, en Ronda 52 y en Antequera 46.

Respecto a la incidencia de casos por 100.000 habitantes por comarca diagnosticados por PCR, la provincia tiene un indicador de 136,1. La tasa mayor se registra en el Valle del Guadalhorce, con 214,6. Le sigue el Distrito Sanitario de la Vega de Antequera con 193,2, el de la Costa del Sol con 148,5, el de la Serranía rondeña con 128,5, el de Málaga con 114,5 y el de la Axarquía, con 61,8 que es el que tiene el indicador comarcal más bajo de la provincia.

A nivel provincial hay 18.323 contagiados en total desde que estalló la pandemia. De ellos, 16.458 han sido diagnosticados por PCR y el resto por otros tipos de test. En cuanto a los fallecidos, desde que se inició esta crisis sanitaria, hay 392, según las cifras de la Administración autonómica. Un total de 191 corresponden al Distrito Sanitario Málaga, 83 al de la Costa del Sol occidental, 49 al del Valle del Guadalhorce, 30 al de la Vega antequerana, 19 al de la Axarquía y otros tantos al de la Serranía.