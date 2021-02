Más de la mitad de los municipios de Málaga siguen en riesgo extremo por Covid

A más restricciones, menos contagios. Y viceversa. Después de varias semanas de cierres perimetrales y de la actividad no esencial en buena parte de los municipios, la fórmula no falla:la tasa de nuevos casos de coronavirus va bajando. Es la mitad que hace dos semanas. Una veintena de localidades en las que se aplica el confinamiento podrían salir de esa medida este sábado ya que han logrado que su tasa se sitúe por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes. Pero no se deben echar las campanas al vuelo porque según los parámetros epidemiológicos, todavía más de la mitad de los municipios de la provincia están en riesgo extremo por Covid 19.

Según los niveles establecidos, menos de 25 casos por 100.000 habitantes diagnosticados en los últimos 14 días es riesgo mínimo, de 25 a 50 es bajo, de 50 a 150 es medio, de 150 a 250 es alto y más de 250 es extremo. Pues bien, según esta clasificación, 55 de los 103 municipios de Málaga todavía están en riesgo extremo por coronavirus.

La tasa provincial ciertamente va descendiendo. Este miércoles se sitúa en 429,3. Hace apenas dos semanas estaba rozando el millar de casos por 100.000 habitantes. Pero ese indicador es casi el doble que los 250 a partir de los que se considera que el riesgo es extremo.

Además, de esas 55 localidades en máximo riesgo, hay una veintena que doblan incluso el umbral de los 250 al superar los 500 casos por 100.000 habitantes. Son Arenas, Canillas de Albaida, Cortes de la Frontera, Cuevas de San Marcos, Estepona, Gaucín, Genalguacil, Manilva, Marbella, Ojén, Teba, Ronda, Algatocín, Montejaque, Villanueva del Trabuco, Benaoján, Serrato, Árchez y Cañete la Real. Estas últimas cuatro se sitúan por encima de los 1.000 positivos por 100.000 habitantes, según los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

La tasa provincial es de 429,3 casos por 100.000 habitantes. Málaga registra el tercer indicador más alto de Andalucía después de Almería (544,1) y Cádiz (543,4). Por debajo de nuestra provincia se sitúan Sevilla (380,6), Huelva (365,8), Granada (354,8), Jaén (324,5) y Córdoba (281,0). La media de la comunidad autónoma es de 411 nuevos positivos por 100.000 habitantes.